Pattensen-Mitte/Koldingen/Springe

Ein 23-Jähriger hat am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 443 aus Pattensen-Mitte kommend in Fahrtrichtung Koldingen einen Unfall mit einem Schwerverletzten verursacht. Die Polizei teilte mit, dass der Fahrer aus dem Landkreis Hildesheim in seinem VW Polo wegen Übermüdung auf die Gegenfahrbahn fuhr und mit einem entgegenkommenden Opel Zafira zusammenstieß.

Der 53-jährige Opel-Fahrer aus Springe musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Eine Sperrung der Straße ist nach Angaben des für Pattensen zuständigen Kommissariats nicht notwendig gewesen. Über die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

Von Tobias Lehmann