Springe

Ganz vorne steht der Wunsch, eine gemeinsame Onlineverkaufsplattform für alle Händler und Betriebe im Zentrum aufzubauen. Der Titel des Angebots: „Springe Digital“. Ziel sei, „neue Zielgruppen zu akquirieren, um stark rückläufige Kunden- und Umsatzzahlen aufzufangen“, heißt es in der 28-seitigen Präsentation für den Planungsausschuss.

„Auftritte werden gebündelt“

Jedes Geschäft beziehungsweise jede Firma soll ihren eigenen Internetauftritt – wenn vorhanden – behalten können. Aber: „Alle teilnehmenden Unternehmen der Stadt werden im Kollektiv gebündelt.“ Anders als beim Versandriesen Amazon geht es nicht in erster Linie um Onlinebestellungen, sondern darum, „über Produkte, Dienstleistungen, Angebote, allgemeine Informationen wie Öffnungszeiten, aktuelle gültige Corona-Verordnungen etc., zu informieren“.

Mit „Springe Digital“ geht es los

Bürgermeister Christian Springfeld hatte vor einem Monat im Gespräch mit dieser Zeitung erwähnt, dass er mit Kosten „jenseits der 100 000 Euro“ für diesen Baustein rechnet. Das detaillierte Konzept für „Springe Digital“ muss bis zum 31. März stehen und bei der NBank eingereicht werden, damit Fördergeld in die Deisterstadt fließt. Für alle Projekte gilt: Maximal 90 Prozent der Kosten werden bezuschusst, ein geringer Eigenanteil verbleibt also bei der Stadt – die die Ausgaben auch in ihren Haushalt aufnehmen muss, was zusätzlichen Zeitdruck schafft.

Mit „Springe Digital“ fällt der Startschuss. Auch alle anderen Förderanträge müssen aber bis Ende Juni vorliegen. Eine weitere Hürde: Für alle Projekte gilt Ende März 2023 als Finale – Berge können in der Kürze kaum versetzt werden.

Zweiter großer Baustein: Die Stadt soll deutlich mehr Sitzmöglichkeiten schaffen und grüner werden, was gut fürs Auge, fürs Klima und für Insekten wäre. „Lebenswerte Innenstadt“ heißt dieser Konzeptteil. Die neuen Sitzbänke könnten Stadtbesuchern W-Land und Strom bieten. Schön seien auch „Tore“ am Eingang der Altstadt sowie Spielmöglichkeiten und Aktionsflächen. Weitere fixe Idee: „Überspannung des Marktplatzes mit Sonnensegel oder Weihnachtsbeleuchtung“.

Viele Ideen – kein „de Luxe“

Auch einheitliche Mülleimer, E-Bike-Ladestationen, Schließfächer und neue Fahrradabstellmöglichkeiten werden genannt. Vor der Tourist-Info soll eine Stele mit Touchfunktion aufgestellt werden, die Infos zu Freizeitaktivitäten, Veranstaltungen oder Wetter liefert.

Auch „Werbeleinwände an den Stadtzufahrten“ und ein „kreatives Leitsystem“ wie eine „Wisent-Route“ sind durchaus denkbar. In der Auflistung kommt auch eine öffentliche Toilette vor, die laut Ortsratsbeschluss an der Ecke Fünfhausenstraße/Nordwall komplett neugebaut werden soll. Das Wort „de Luxe“ taucht in der Beschreibung für die 300 000-Euro-Investition allerdings nicht auf, stattdessen ist von Begrünung und Fotovoltaik die Rede.

Sollte das Geld reichen, könnte auch noch eine Frequenzmessung herausspringen. Vermutlich mit Laserscanner könnten Besucherzahlen ermittelt werden; etwa bei Großveranstaltungen, aber auch an normalen Tagen.

Von Marita Scheffler