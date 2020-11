Springe

Was war passiert? Die Stadtwerke hatten an der zentralen Stelle der Innenstadt im Frühjahr ihre Fernwärme- und Glasfaserleitungen verlegt. Und die Löcher wieder verschlossen. Dabei entstanden zahlreiche Stellen, die schief aussehen, an denen Steine in scheinbar unpassendem Muster gelegt sind oder neue und alte Steine nebeneinander verbaut wurden. Anlieger spotteten schon früh und nannten es eine „Pflastastrophe“, Bastian Reinhardt, SPD-Fraktionschef im Rat, prägte gar den Begriff „Pflastergate“ und mahnte Nachbesserungen an.

Erste Arbeiten nicht vor Januar

Nach einem Treffen mit Reinhardt sowie Vertretern von Stadtwerken und Stadt im September kam dann eine erste Einigung: Die ärgsten Schnitzer werden behoben – aber die Trennung in altes und neues Pflaster als Provisorium bleibt länger. Jetzt ist klar: Auch die ersten Arbeiten starten frühestens im Januar, wahrscheinlich eher im Frühjahr. Grund: Die Stadt will nicht nur das passende Wetter abwarten, sondern auch den aktuellen Fernwärmebauabschnitt an der Fünfhausenstraße, der momentan zwischen Nordwall und Am Grünen Brink läuft. Denn für die Korrekturarbeiten muss die Straße am Markt erneut für einige Tage gesperrt werden – das geht aber nicht, solange die Zufahrt zum Bereich Nordwall und zur Parkpalette von Norden aus noch blockiert ist. Das sei so auch mit der Baufirma abgesprochen, betont Stadtwerke-Geschäftsführer Marcus Diekmann. Erst nach den Korrekturen soll auch die offizielle Abnahme von „Pflastergate“ erfolgen. Dabei soll es auch darum gehen, welche Arbeiten tatsächlich als Fehler gelten und wer für die Korrektur aufkommen muss.

Tiefbau-Fachdienst überlastet

Und wie lange bleibt das Provisorium aus Teer und Pflaster mitten in der Innenstadt? Das ist alles andere als klar. Reinhardt hatte sich für die Entscheidung darüber, wie es dort künftig aussehen soll, eine breite Bürgerbeteiligung gewünscht. Doch das, sagt der städtische Tiefbauchef Gerd Gennat, sei erst möglich, „wenn im Fachdienst Tiefbau dafür wieder personelle Ressourcen zur Verfügung stehen“. Auch wenn er sich für das kommende Jahr eine Verbesserung der Personaldecke erhofft, sei „nicht absehbar, ob dies ausreicht, um die Neugestaltung in Angriff nehmen zu können“, heißt es in einer Stellungnahme.

Gennat hatte gerade erst am Dienstag im Bauausschuss erklärt, seit 2017 kümmere er sich mit zwei weiteren Kräften um den Bereich Tiefbau und schaffe so ein Volumen von etwa 4 Millionen Euro im Jahr – eigentlich müsse man aber 5 Millionen Euro bewältigen.

Von Christian Zett