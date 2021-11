Pilotverkehrsprojekt bei Springe geht von Behörde zu Behörde

Springe/Hannover/Berlin

Am Anfang stand ein frommer Wunsch: Einfach mal drei Jahre lang testen, ob in Alvesrode oder Alferde, Eldagsen oder Mittelrode Tempo 30 im Ort etwas bringt. Doch mehr als ein Jahr später wird das Pilotprojekt der Region Hannover von Behörde zu Behörde gereicht. Eine Lösung scheint ferner denn je.

Vier Behörden sind involviert

Vier Behörden sind inzwischen involviert – angefangen von der Stadt, die sich mit insgesamt sechs Ortsdurchfahrten für das Projekt bewarb: Alvesrode (Zum Saupark), Eldagsen (Klosterstraße), Bennigsen (Lüderser Straße), Völksen (Steinhauerstraße), Alferde, Boitzum und Mittelrode. Nach der Region, die aus den angehörigen Kommunen gut 100 Kreisstraßen vorgeschlagen bekommen hatte, schaltete sich im Januar 2021 das Land ein – und bremste das Projekt erst mal aus. Zu viele Strecken, zu wenig formale und rechtliche Sicherheit, befand man im Niedersächsischen Verkehrsministerium. Und kündigte eine fachaufsichtliche Prüfung an. Die bis heute andauert.

Mehr noch: Die Entscheidung über das Vorhaben soll inzwischen nicht mehr in Hannover fallen, sondern in Berlin – bei der vierten involvierten Behörde. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur müsse am Ende entscheiden, ob der gesamte Modellversuch durchgeführt wird. Das teilt das Verkehrsministerium Niedersachsens auf Anfrage der Zeitung mit.

Projekt „muss geprüft werden“

Dass das Projekt überhaupt geprüft werde, sei „üblich und notwendig“, so ein Ministeriumssprecher aus Hannover – vor allem mit Blick auf die große Zahl der Strecken und den Einschnitt in den Verkehr. Schließlich setze die Straßenverkehrsordnung die innerörtliche Geschwindigkeit auf 50 Stundenkilometer fest; davon könne „nur unter bestimmten verkehrsrechtlichen Voraussetzungen abgewichen werden“.

Und da könnte, sagt der Sprecher sinngemäß, ja nicht jeder einfach machen, was er will: „Ein Modellprojekt kann nicht beliebig von den Verkehrsbehörden initiiert werden“, heißt es in einer Stellungnahme. Die StVO erlaube zwar nach einer Gesetzesänderung unter Umständen „das Testen verkehrssichernder oder verkehrsregelnder Maßnahmen“.

Aber, und das auch sinngemäß: doch nicht so viele! „Eine beliebig große Anzahl von Tempo-30-Modellversuchen ist dadurch allerdings nicht abgedeckt“, so der Sprecher.

Die Region müsse also in einem belastbaren Konzept nachweisen, warum sie an bestimmten Stellen Tempo 30 testen wolle – und warum sich das vorgeschlagene Modellprojekt dafür eigne. „Begründet werden muss auch, warum die allgemeinen und besonderen Verhaltensregeln der StVO nicht ausreichen, um einen sicheren und geordneten Verkehrsablauf zu gewährleisten“, so das Ministerium in Hannover. Hat man bei der Region also alles ausgeschöpft, um die betroffenen Kreisstraßen anders sicher zu machen?

Land will der Region helfen

In jedem Fall, so ist man beim Land überzeugt, müsse der Bund am Ende seine Zustimmung geben – schließlich habe der auch die Straßenverkehrsordnung erlassen. Der Region Hannover habe man bereits angeboten, bei einem entsprechenden Antrag fachliche Unterstützung zu leisten. Das dafür nötige Konzept der Region liege aber wiederum noch nicht vor, bedauert das Land. Die Region selbst wiederum, so der Sprecher, könne sich auch einfach selbst in Berlin um das grüne Licht bemühen.

So oder so: Ohne die Zustimmung des Bundesverkehrsministeriums könne „das Modellprojekt jedoch nicht durchgeführt werden“.

Von Christian Zett