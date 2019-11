Widersetzung gegen Polizeibeamte und massive Beleidigung: So lauteten die Vorwürfe gegen drei junge Bennigser (19, 20 und 23 Jahre), die sich jetzt vor dem Gericht in Springe verantworten mussten. Nach dem Osterfeuer waren sie am Bahnhof ausfallend geworden. Dabei wurden sie so übergriffig, sodass die Beamten sich genötigt sahen, Verstärkung mehrerer Einsatzwagen anzufordern. Die Täter erwarten nun unter anderem Geldstrafen.