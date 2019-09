Politik diskutiert über Hortgebühren

Springe

Dass die Verwaltung ihre Pläne zum Thema Hortgebühren-Erhöhung so kurzfristig zurückgezogen hat, sorgt unter anderem bei Ratsherr Jörg Niemetz (CDU) für Unverständnis: „Die Zahlen liegen doch auf dem Tisch“, ärgerte er sich während der Schulausschusssitzung.

Wie berichtet, sollte der Ausschuss ursprünglich über eine Erhöhung der Gebühren um 82 Euro beraten. Die Stadt hatte die Vorlage zum geplanten Anstieg des Elternbeitrags kurzfristig zurückgezogen – nicht, weil die Zahlen nicht stimmten, sondern weil die Erhöhung zu hoch ausfallen würde und Eltern dadurch zu stark belastet würden, sagte Bürgermeister Christian Springfeld vor der Sitzung gegenüber der NDZ.

Dass Springfeld nicht an dem Treffen des Schulausschusses teilnahm, sorgte dann bei Niemetz für Diskussionsbedarf. „Die Politik wird hier entmündigt und vorgeführt, ich verstehe nicht, warum der Punkt von der Tagesordnung gestrichen wurde.“

Ihr Bedauern darüber machte auch die Ausschussvorsitzende Elke Riegelmann (CDU) deutlich. „Es wäre eine Chance gewesen, gemeinsam mit den Eltern, die zur Sitzung gekommen sind, das Thema anzudiskutieren und die Anregungen weiter in den Sozialausschuss mitzunehmen.“ Es sei „schade“, dass die anwesenden Eltern keine Möglichkeit hatten, Fragen zu stellen, das bedauere sie „persönlich sehr“, immerhin sei das Thema „eine sehr wichtige Angelegenheit“.

Fachbereichsleiterin Hanna Kahle betonte während der Sitzung, dass die Verwaltung die Vorlage noch einmal aufarbeiten wolle – etwa um weitere Zahlen zu liefern, den höhen Beitrag zu erläutern, aber auch, um die Historie der Hortbetreuung aufzugreifen. Ziel sei es, mit einer gründlicheren Vorbereitung in den Sitzungen über das Thema zu sprechen. Die Vorlage soll der Politik nun erst nach den Herbstferien erneut zur Beratung vorgelegt werden, genauer am 11. November während der nächsten Schulausschusssitzung.

SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt hat hingegen bereits einen konkreten Vorschlag ausgearbeitet: Die Fraktion hätte den Weg der Verwaltung ohnehin nicht mitgetragen. Die SPD will eine Deckelung der Kosten auf 150 bis 160 Euro und eine Kostensteigerung von 2 Prozent pro Jahr: „Kostenlos wird es natürlich nicht gehen.“ Die Vorlage so kurzfristig zurückzuziehen „sei maximal unglücklich gelaufen“. Ursprünglich war vorgesehen, dass Eltern statt aktuell 141 Euro künftig 223 Euro für einen Hortplatz zahlen sollen, was von Familien deutlich kritisiert wurde. Das bisherige Geld reiche nicht aus, die Personal- und Sachkosten zu decken, so die Stadt.

