Mittelrode

Lange ist es her, dass Mittelrode spürbar gewachsen ist. 1967 begann die Erschließung „Über den Gärten“, anschließend wurden höchstens Baulücken geschlossen oder Gärten bebaut, erinnert die CDU Eldagsen-Mittelrode.

Das Neubaugebiet würde das Dorfbild nicht maßgeblich verändern: Auf dem Flurstück 178/6 wäre lediglich Platz für vier bis sechs weitere Häuser, hatte der Ortsrat bereits in seiner Sitzung Anfang November errechnet. Damals stimmten bereits alle Mitglieder dafür, das Projekt voranzutreiben. Genau das passiert jetzt.

Ortsrat berät am Mittwoch

CDU-Fraktionschef Alexander Solle hat für die nächste Sitzung am Mittwoch, 14. April, einen Antrag auf Änderung des betreffenden Flächennutzungsplans und das Entwickeln des erforderlichen Bebauungsplans gestellt. Eine wichtige Voraussetzung ist bereits erfüllt: Es gab Gespräche mit dem Eigentümer des Grundstücks, der verkaufsbereit ist. Die Ortsratssitzung beginnt um 18.30 Uhr in der Aula der Grundschule Hallermund.

„Eine Siedlungsentwicklung in der Stadt Springe sollte sich nicht nur auf die großen Ortsteile beschränken. Auch in den kleinen Ortsteilen lässt es sich gut leben“, schreibt Solle in seinem Antrag. Viele Bauherren wüssten mittlerweile Dörfer zu schätzen, „nicht nur aus Gründen einer günstigen Finanzierung“.

Nur noch 283 Einwohner

Die Erschließung des Areals am westlichen Ortsausgang von Mittelrode, Richtung Eldagsen, dürfte vergleichsweise einfach und günstig sein, vermuten die Christdemokraten: An der Verbindungsstraße seien die notwendigen Versorgungsleitungen bereits „bis in Grundstücksnähe verlegt“.

Mittelrode könnte die Mini-Erweiterung gut vertragen: In dem Dorf sind nur noch 283 Einwohner gemeldet. Vor knapp zehn Jahren waren es noch mehr als 300.

Von Marita Scheffler