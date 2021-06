Polizei ahndet 630 Verstöße in sechs Monaten

Springe

Am 14. Januar hatte die Region Hannover erstmals wieder im Auftrag der Stadt Tempokontrollen in Springe durchgeführt. Bis Mitte Juni wurden insgesamt 20 Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen, bei denen etwa 630 Verstöße registriert wurden, bilanziert Regionssprecherin Carmen Pförtner.

Weil noch nicht alle Verfahren abschließend bearbeitet oder noch nicht rechtskräftig sind, könne sie zu den erzielten Einnahmen derzeit keine Auskunft geben, sagte Pförtner.

Wie berichtet, hatte das städtische Ordnungsamt die Tempokon­trollen kurzzeitig übernommen und dafür sogar einen mobilen Blitzeranhänger gemietet. Der Rat hatte sich dann aber doch dazu entschieden, dass die Region die Aufgabe wieder übernehmen soll. Die Region Hannover trägt damit wieder die Kosten der Kontrollen, Springe wird aber umgekehrt nicht an den Einnahmen beteiligt.

Nächste Messungen am 1., 13. und 23. Juli

Die Region führt die Geschwindigkeitsmessungen meist an zwei bis drei Terminen im Monat durch, neben Springe auch in Burgdorf, Burgwedel, Gehrden, Ronnenberg, Seelze, Sehnde und Uetze. Für Springe sind die nächsten Kontrollen für den 1., 13. und 23. Juli vorgesehen. Der mobile Radaranhänger, den die Stadt Springe 2020 gemietet hatte, war an insgesamt 118 Tagen im Einsatz. Die Stadt machte damals deutlich, dass das Blitzen nicht wirtschaftlich war; die Einnahmen, hieß es, deckten die Ausgaben nicht.

Bis Ende 2016 hatte die Stadtverwaltung bereits einen Vertrag mit der Region, die in ihrem Auftrag im Stadtgebiet geblitzt hatte. Die Vereinbarung wurde gekündigt. Anschließend gab es jahrelang nur noch Messungen der Polizei. Nun ist die Region Hannover wieder mit an Bord, wenn es um die Geschwindigkeitsüberwachung geht. Doch daran gab es auch Kritik.

Rechtliche Anforderungen an Standorte müssen erfüllt sein

Bürgermeister Christian Springfeld sah etwa die Vorteile, häufiger und flexibler kontrollieren zu können, wenn die Stadt selbst blitzen würde. Ob bei der Region die Standorte der Messstellen bereits überarbeitet wurden, kann Pförtner nicht sagen. „Die Standorte befinden sich in einer dauerhaften Überarbeitung in enger Abstimmung mit der Stadt Springe. Um das für die gewünschten Messstellen benötigte Einvernehmen mit der Polizei herstellen zu können, müssen jedoch einige rechtliche Anforderungen an die gewählten Messpunkte erfüllt werden.“

Zum Beispiel dürfen die Blitzer nur an Gefahrenpunkten oder Unfallschwerpunkten aufgebaut werden. „Auch wenn die grundsätzlichen Anforderungen an die Messstellen erfüllt werden, können verschiedene örtliche Begebenheiten, etwa Parkplatzmangel, Messungen entgegenstehen.“ An 28 Standorte im Springer Gebiet finden Messkontrollen statt. Ob neue Straßen hinzugekommen sind, ist allerdings unklar.

Von Saskia Helmbrecht