Springe

Seit Montag – zu Beginn des Teil-Lockdowns – hat die Polizei in Springe die Corona-Kontrollen noch einmal verstärkt. Polizeichef Christian Krone zieht nach der Woche ein positives Fazit.

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen vor allem die Maskenpflicht unter freiem Himmel, die etwa in der Fußgängerzone gilt, kontrolliert. „In erster Linie waren wir in diesem Bereich ermahnend tätig und haben die Springer auf die Maskenpflicht hingewiesen“, sagt Krone. In fast allen Fällen habe das gut geklappt; die Spaziergänger seien einsichtig gewesen. Nur in Einzelfällen habe es auch mal Diskussionen gegeben – oder ein Fußgänger habe die Maske nur kurz aufgesetzt und gleich wieder abgenommen. Dann seien auch Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Nicht nur in der Stadt, auch auf den Parkplätzen an den Supermärkten, müssen Mund und Nase bedeckt werden – darauf möchte die Polizei noch einmal hinweisen. Entsprechende Beschilderungen fehlten aber noch an der einen oder anderen Stelle.

Anzeige

25 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Während die Maskenpflicht in der Innenstadt noch relativ neu ist, muss an den Bushaltestellen bereits seit Monaten eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Daher habe die Polizei in diesem Bereich Verstöße auch direkt geahndet und sei nicht mehr „ermahnend“ unterwegs gewesen, sagt Krone. Seit Montag seien daher 25 Ordnungswidrigkeitenverfahren in Springe und Pattensen eingeleitet worden, zieht Krone Bilanz. Nicht nur die Polizei, auch das städtische Ordnungsamt sei befugt, Verstöße zu ahnden; auch da habe es in einem Fall in Springe Irritationen gegeben.

Zudem habe die Polizei die coronabedingten Schließungen kontrolliert. „Überwiegend war das in Ordnung.“ Nur in wenigen Einzelfällen habe zum Beispiel mal eine Kontaktliste zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten gefehlt oder ein Hygienekonzept sei unvollständig gewesen. Gegen die Betriebe seien keine entsprechenden Verfahren eingeleitet worden. „Insgesamt haben wir damit einen positiven Eindruck – die meisten halten sich an die Vorgaben.“

Keine Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen

Auch Verstöße gegen die aktuell geltende Kontaktbeschränkung (maximal zwei Haushalte) habe es nicht gegeben. „Wir haben hier keine feiernden Jugendlichen gesehen.“ Wenn es aber konkrete Hinweise gegen die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich gebe, werde die Polizei „anlassbezogen“ diesen Hinweisen nachgehen, ähnlich wie bei einer Ruhestörung, betont Krone. Dann würden vor Ort entsprechende Anzeigen erstattet. Auch in den kommenden Wochen seien vermehrt Kontrollen angesetzt, sagt Krone.

Von Saskia Helmbrecht