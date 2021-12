Professor Carl-Hans Hauptmeyer mit „Cord-Borgentrick-Stein“ des Heimatbunds Niedersachsen geehrt

Lüdersen

Er ist ein hannoversches Urgestein und hat in Lüdersen längst Wurzeln geschlagen: Professor Carl-Hans Hauptmeyer ist vom Heimatbund Niedersachsen mit dem „Cord-Borgentrick-Stein“ geehrt worden. Der Geschichtsprofessor – und studierte Geograf – tritt mit dieser Auszeichnung in die Fußstapfen von Hannovers ehemaligem Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, der zuvor derart ausgezeichnet wurde.

Ehrenplatz am Döhrener Turm

„Diese Nachfolge ehrt mich natürlich besonders“, freut sich Hauptmeyer. Und bekennt: „Ich hatte mit diesem Preis nicht gerechnet.“ Eine Urkunde hat Hauptmeyer bereits bekommen. Den Stein im Andenken an den Hannoveraner Cord Borgentrick wird im Sommer an einem Ehrenplatz am Döhrener Turm gesetzt. Borgentrick hatte vor 531 Jahren durch mutiges Handeln verhindert, dass die wirtschaftlich aufblühende Stadt Hannover von einem Welfenherzog unterworfen wurde.

Gemeinsam mit der Landeshauptstadt Hannover ehrt der Heimatbund Niedersachsen mit dem Preis Personen, die sich um die Tradition, Kultur und Geschichte Hannovers verdient gemacht haben. Wie viel Hauptmeyer, der vor 15 Jahren „der Liebe wegen“ in das idyllische Bergdorf Lüdersen gezogen ist, für die Kultur und Geschichte in Hannover und der Region geleistet hat, hob Bürgermeister Thomas Hermann in einer Feierstunde hervor. Die Laudatio hielt der Leiter der hannoverschen Kulturmuseen, Professor Thomas Schwark.

Etliche Schriften und Beiträge

Etliche Schriften und Beiträgen hat Hauptmeyer – von 1981 bis zu seiner Emeritierung 2013 Universitätsprofessor für Regionalgeschichte an der Leibniz Universität Hannover – publiziert: zur Geschichte des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, zur (angewandten) Regionalgeschichte, zur Geschichte Niedersachsens und des Raumes Hannover sowie jüngst zu erfolgreichen metropolenfernen Regionen und zu Rotary im Nationalsozialismus. Heute engagiert sich der 73-Jährige in Forschungsprojekten und wissenschaftlichen Beiräten. Und er hält Vorträge, aktuell zumeist zum Thema „Demokratie leben – von unten“.

Doch auch jenseits des wissenschaftlichen Arbeitens ist Hauptmeyer umtriebig und engagiert. Profitieren konnte davon nicht zuletzt Lüdersen. Denn seit 2010 setzt er sich – sieben Jahre an der Spitze und danach als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Bergdorf Lüdersen – für die Dorfentwicklung seines Wohnorts ein. Und nutzte gleichwohl auch hier sein wissenschaftliches Wirken zum Wohle des Dorfes und seiner Entwicklung. Bereits 1983 hatte er an der Neugestaltung des Dorfplatzes mitgewirkt. Aktuell setzt er sich für den Umbau der Alten Schule zum Dorfgemeinschaftszentrum ein. „Carl-Hans Hauptmeyer hat sich um unser Dorf verdient gemacht“, sagt Ute Austermann-Haun, die dem Förderverein seit 2017 vorsteht und mit einer kleinen Delegation aus Lüdersen an der Preisverleihung teilnahm.

Im Calenberger Land kennt sich Hauptmeyer übrigens gut aus: Schon als Kind kam er nach Völksen, wo seine Eltern ein Ferienhaus am Deisterhang besaßen. „Damals war noch alles unbebaut, wir konnten bis zur Johanneskirche schauen“, erinnert er sich.

1983 erschien sein regionalgeschichtliches Sachbuch „Calenberg, Geschichte und Gesellschaft einer niedersächsischen Landschaft“. Im selben Jahr wurde er Vorsitzender der „Fachgruppe Geschichte“ im Niedersächsischen Heimatbund, übergeordnet dem Heimatbund Niedersachsen, wo er bis heute aktiv ist.

Einen Preis hatte Hauptmeyer bis dato übrigens noch nicht bekommen. Sehr wohl aber wissenschaftliche Würdigungen. So erhielt er 1979 das Heisenberg-Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 2009 wurde seine Professur durch das Ministerium für Wissenschaft und Kultur sowie die Volkswagen-Stiftung als Heyne-Professur auserwählt.

Dann ein Lied von Hauptmeyer

Dass er neben so viel Wirken auch noch Zeit für die Musik hat – Hauptmeyer wollte sogar Musik studieren – haben nicht zuletzt die Gäste bei der Preisverleihung erleben können: Denn dort griff er zur Gitarre und spielte sein Heimatlied, das mit der Zeile „...irgendwo im Calenberger Land“ endet.

