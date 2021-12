Prognose: Millionenminus in der Springer Stadtkasse

Springe

„Prognosen“, weiß der Volksmund, „sind schwierig – besonders, wenn sie die Zukunft betreffen.“ Das weiß man auch bei der Stadt Springe. Trotzdem sagt man dort die eigene finanzielle Zukunft voraus – und die ist nicht nur rosig.

Gerade haben sie sich noch gefreut im Rathaus – darüber, dass sie der Politik einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt haben. Einen, bei dem gleich zum Start die Ausgaben und die Einnahmen unter dem Strich bei Null stehen.

Gleichzeitig enthält der Haushaltsentwurf, den die Politik im März verabschieden soll (und wohl auch will), eine Planung für die kommenden Jahre.

Und während dort bei 2022 die schwarze Null steht, rutscht die Prognose danach stetig bergab. 2023 fehlen schon 2,1 Millionen Euro, in den Jahren darauf sind es 2,6 und 2,9 Millionen Euro.

Nun wäre es nicht das erste Mal, dass am Ende alles gut wird: 2020 zum Beispiel schloss die Stadt das Jahr , Corona hin oder her, dem vorläufigen Ergebnis zufolge mit einem Plus von gut 454 000 Euro ab. 2021 ging man mit einem geplanten Minus von 4,2 Millionen Euro ins Jahr. Und freute sich zwischenzeitlich über ein sattes Gewerbesteuerplus von gut 4 Millionen Euro.

Rathaus zeigt sich optimistisch

Für 2022 zeigt man sich im Rathaus denn auch gleich optimistischer: „Die noch 2020 zu beobachtenden Folgen der Corona-Krise bezüglich der Gewerbesteuer werden für 2022 nicht erwartet, sodass erstmals ein Gewerbesteueraufkommen von 10 Millionen Euro veranschlagt wurde.“

Es zeichne sich ab, „dass bei der heimischen Wirtschaft Krisenfolgen nicht übermäßig durchschlagen“, heißt es bei der Stadt in den Erläuterungen zum Haushalt.

Zu den größten Herausforderungen der kommenden Jahre gehören die Bauprojekte, die die Stadt nicht unerheblich aus Krediten finanzieren will und muss – etwa Feuerwehren, Schulen oder Kitas. Für 2022 plant die Stadt mit entsprechenden Investitionskrediten von 68 Millionen Euro – bis 2025 könnten es schon 111,2 Millionen Euro sein. Ein solcher Kredit erfüllt den gleichen Zweck wie ein Kredit, den Privatleute etwa für ein Haus oder eine andere Anschaffung aufnehmen.

Klassisches Loch in Kasse droht

Gleichzeitig droht der Stadt ihren eigenen Berechnungen zufolge aber auch das klassische Loch in der Kasse. Denn während für 2022 die sogenannten Liquiditätskredite bei Null liegen, wären es 2025 schon 6,8 Millionen Euro. Liquditätskredite sind das Gegenstück des überzogenen Kontos eines Bürgers, um laufende Ausgaben zu decken.

Von Christian Zett