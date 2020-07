Programm für junge Geflüchtete aus Springe

Springe

So langsam kehrt das Leben zurück ins Schullandheim der Tellkampfschule, erste Buchungen gibt es bereits. Die erreichen zwar längst nicht den Stand von vor der Corona-Krise, berichtet Paul Simons, Vorsitzender des Trägervereins der Einrichtung. Ein Blick in den Belegungskalender zeigt, dass das Haus an ziemlich vielen Tagen leer steht – während der Sommerferien. Deshalb hatte Simons zuletzt um Spenden für das Landheim gebeten, mittlerweile geht die Einrichtung auch an anderer Stelle neue Wege.

Kinder rufen, rennen, hüpfen auf der grünen Wiese vor dem großen, altehrwürdigen Haus. „Das ist eine tolle Sache, dass die Kinder das Gelände nutzen können“, sagt Simons. Das Programm für die jungen Geflüchteten aus Springe und den Ortsteilen nennt sich Lernräume Plus, existiert landesweit und wird in der Stadt nur vom Landheim angeboten, ausschließlich. „Wir hatten uns schon Ende Mai mit der Idee befasst, unser Gelände für Projekte mit Pädagogen anzubieten“, sagt der Vorsitzende.

Anzeige

Gemeinsam mit der Pädagogin Sabine Meyer wurde dafür ein Konzept zu Papier gebracht. „Im Juni haben wir die Information bekommen, dass das Kultusministerium eine Sommeraktion fördern wird“, blickt Simon einen Monat zurück. Dann ging es ziemlich schnell, sowohl beim Land, als auch beim Landheim. Das hatte mit der Pädagogin Sabine Meyer immerhin schon ein Konzept für ein Ferienprogramm ausgearbeitet. Und das Land nahm 3,5 Millionen Euro in die Hand, um Projekte zu fördern. Simons: „Wir waren schon vorbereitet und haben uns beworben.“ Und wurden genommen.

Weitere HAZ+ Artikel

Das Projekt ist vom Land Niedersachsen als freiwilliges, außerschulisches Bildungsangebot angelegt, und richtet sich an Schüler, die in der Pandemie besonderen Förderbedarf haben. Und bei jungen Geflüchteten sehen die Verantwortlichen für das Springer Projekt erheblichen Förderbedarf. „Sie waren wegen Corona vier Monate zu Hause – sie freuen sich nun, dass sie spielen und sich austoben können.“ Meyer ergänzt, dass die Schüler, die teilnähmen, durch die Ausfälle nicht nur Defizite in Fächern wie Mathematik und Deutsch hätten, sondern, dass auch die normalen Dinge wie Bewegung oder soziale Interaktion zu kurz gekommen seien. Umso mehr sei die Abwechslung im Landheim willkommen.

Und um die Sache mit der Sprache kümmert sich Ute Ketelhake. Heute etwa basteln die Kinder Kugelschreiber. Dazu haben sie selbst Holunderzweige geschnitten, ausgehöhlt, bemalt, später kommt eine Kugelschreibermine hinein. „Wir sprechen darüber, wie das funktioniert und wie es heißt“, sagt die Pädagogin. Und das fördert das Sprachverständnis. Und macht am Ende ganz schön hungrig. Wie gut, dass Kathrin Jahn-Rantzau heute da ist. Sie hat mit den Kindern Pizza gebacken, und die kommt ziemlich gut an.

Von Ralf T. Mischer