Springe

Seinen Suizid soll ein 20-Jähriger aus dem Springer Stadtgebiet bei einem Aufenthalt in Bayern im Sommer vergangenen Jahres angekündigt haben: Bei ihm wurden eine scharfe Schusswaffe und ein Messer in seinem Besitz vermutet. Die von einer Freundin herbeigerufene Polizei durchsuchte die Sachen des jungen Mannes, eine Waffe fanden sie aber nicht. Stattdessen gab es einige Zeit später eine Anzeige des Springers: Ein Beamter soll bei dem Einsatz ein Computerspiel zerstört haben. Wegen falscher Verdächtigung saß der 20-Jährige nun selbst auf der Anklagebank im Springer Amtsgericht. Der beschuldigte Polizist musste als Zeuge aus Regensburg anreisen.

„Videospiel auf Boden geworfen“

„Ich wollte die Anzeige schon lange zurückziehen“, bekannte der 20-Jährige gleich zu Beginn der Verhandlung in Springe. Er sei sich nämlich nicht sicher, dass der Polizeibeamte tatsächlich sein Videospiel zerbrochen habe. Es sei aber auch nicht auszuschließen, insistierte er und schilderte den Vorfall so: Weil er sich von seiner damaligen Freundin getrennt habe, sei er ein paar Tage bei Bekannten in Bayern untergekommen. Während er im Keller schlief, seien zwei Polizisten in den Raum gekommen, hätten seine Koffer geöffnet und unter anderem sein Lieblingsvideospiel auf den Boden geworfen. Als er es – Wochen später – spielen wollte, habe er bemerkt, dass es kaputt war.

Polizist aus Regensburg angereist

Daraufhin ging er zum Springer Kommissariat und erstattete Anzeige gegen den Polizeibeamten. Der war aus der Nähe von Regensburg nach Springe angereist und berichtete in seiner Zeugenaussage dies: Er habe gezielt in zwei oder drei Koffern nachgeschaut – und zwar vorsichtig. Schließlich sei ja nach einer Schusswaffe gesucht worden. Die fanden die Beamten nicht, lediglich ein Einhandmesser unter dem Kopfkissen. Verboten sei aber lediglich das Tragen eines solchen Messers außerhalb des Grundstücks.

Der Angeklagte entschuldigte sich schließlich bei dem Beamten. Er habe gewusst, dass es eine falsche Entscheidung war, Anzeige zu erstatten. „Ihre falsche Verdächtigung schwächt das Vertrauen in die Polizei und bindet zudem unsere Justizkräfte“, hielt ihm die Richterin vor. Sie verurteilte ihn zu drei Gesprächen bei einer Beratungsstelle für den beruflichen Werdegang, bei dem es bei dem jungen Springer Bedarf gebe. Die Kosten rund um die Verhandlung muss er nicht tragen.

Von Anne Brinkmann-Thies