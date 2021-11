Quilisma-Kinderchor kann endlich sein Musiktheaterstück „Samaria“ zeigen

Springe

Quilisma-Kenner können sich noch an das Musical „Elias jazzt“ erinnern. 18 Jahre ist es her, dass der Springer Michael Lohmann und der Hannoveraner Oliver Gies das Stück geschrieben beziehungsweise komponiert haben. Jetzt kommt es unter einem neuen Titel, mit neuer Musik und teils neuer Handlung wieder auf die Bühne.

Zwei Jahre Vorbereitung haben die Macher investiert, es gab mehrere coronabedingte Verschiebungen. Umso erleichterter sind die Kinder und das Chorteam, dass den Aufführungen jetzt hoffentlich nichts mehr im Weg steht. „Samaria“ – mit der Betonung auf der zweiten Silbe – wird am 19., 20. und 21. November, jeweils um 18 Uhr in der Mehrzweckhalle des Springer Schullandheims Tellkampfschule gezeigt.

Geschichte aus Altem Testament

Das Musiktheaterstück von Lohmann (Libretto) und Gies (Musik) erzählt auf packende Weise eine Geschichte aus dem Alten Testament, in der moderne Themen wie ökologische Krisen, Toleranz und Glaubensfreiheit ebenso Platz haben wie groovige Ohrwürmer und berührende Chorszenen.

Rund 40 Mädchen und Jungen des Quilisma-Kinderchors spielen und singen auf einer eigens dafür entworfenen Bühne in der Landschulheim-Halle. An der Spitze steht Chorleiterin Fiona Luisa. Begleitet werden die Kinder von einem achtköpfigen Musikensemble.

„Das Projekt hat eine bewegte Geschichte hinter sich“, erzählt Lohmann. Zwei Premierentermine konnten wegen der Corona-Pandemie nicht eingehalten werden. Die Folge: Sowohl das Konzept als auch der Name des Stücks mussten geändert werden, damit erneut Fördermittel beantragt werden konnten.

„Umso erfreulicher, dass jetzt am Ende drei Aufführungen stattfinden können, auf die der Chor schon gespannt hinfiebert“, sagt Lohmann. Das Musiktheaterstück liegt ihm am Herzen: Lohmann ist im Quilisma-Chor groß geworden und hat nach seiner aktiven Zeit als Sänger immer wieder Projekte begleitet. „Elias jazzt“ war das zweite Stück, das er für den Kinderchor erdacht hat. Vor knapp zwei Jahrzehnten.

So stehen lassen wollte Lohmann die alte Geschichte aber nicht. In der biblischen Fassung geht es um den einen, wahren Gott. Bei „Samaria“ ist das Ende allerdings offener. Es ist kein göttliches Lehrstück mehr, sondern ein Appell an die Toleranz. Die klare Botschaft: „Fanatismus ist nie gesund.“

Erzählung mit vielen Wendungen

In Auftrag gegeben wurde das Musiktheaterstück übrigens noch von Kinderchorleiterin Lea Wolpert, die bis vor einem Jahr in Springe gewirkt hat. Fiona Luisa ist ihre Nachfolgerin. Eine der vielen Wandlungen und Wendungen am Rande, die auch zur Geschichte von „Samaria“ gehören.

Info: „Samaria“ – Musiktheater mit dem Quilisma-Kinderchor und dem Ensemble „Scandicus“ aus Springe. Am 19., 20. und 21. November um 18 Uhr beim Landheim Tellkampfschule (Im Papenwinkel). Für alle Besucher gelten die 2-G-Regeln sowie eine Maskenpflicht – auch am Sitzplatz. Das Stück läuft etwa 75 Minuten. Karten für 12 Euro (ermäßigt 10 Euro, Kinder 5 Euro) können unter karten@quilisma.de vorbestellt werden.

Von Marita Scheffler