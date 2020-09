Radwegpläne zwischen Völksen und Eldagsen rücken in greifbare Nähe

Eldagsen

Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf freut sich darüber, dass die Region angekündigt hat, den Bau des Radweges entlang der Kreisstraße zwischen Völksen und Eldagsen angehen zu wollen. Gründe gäbe es genug für den Bau, betont Rohlf. Zugleich hofft er aber, dass auch an einer anderen Stelle eine Lösung für den Radverkehr geschaffen wird.

Wie berichtet, hat die Region den Baustart für den Radweg entlang der Kreisstraße 214 auf Anfang 2021 datiert – spätestens. Laut Informationen der Zeitung ist der Zeitplan aber ziemlich ambitioniert, weil der Grunderwerb, also der Ankauf von Grundstücken, auf denen der Weg gebaut werden soll, noch nicht abgeschlossen ist.

„Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn gebaut wird“, sagt Rohlf. Immerhin habe die Verbindung für die Eldagsener eine immense Bedeutung, stellt sie doch eine Möglichkeit für die Stadtbewohner dar, rasch den Bahnhof in Völksen zu erreichen, ohne dabei das Auto aus der Garage holen zu müssen. Und auch an den Deisterkreisel, den gut 80 Kilometer langen Radweg, der den Deister per Zweirad erfahrbar macht, würde Eldagsen durch den Radweg entlang der Landesstraße angebunden, schwärmt Rohlf.

Ein weiterer Radweg wäre dem Eldagsener Bürgermeister allerdings ein mindestens genauso großes Herzensanliegen: Der lang ersehnte Radweg nach Alferde.

Der allerdings ist noch nicht in greifbarer Nähe, sondern eher in unerreichbarer Ferne, wie es scheint. Denn für dessen Bau ist nicht die Region, sondern das Land zuständig. Und da ist wohl weiterhin eine Menge Geduld gefragt. „Wir hoffen schon seit 30 Jahren auf den Weg“, sagt Rohlf.

Und stellt heraus, dass er auch deshalb Bedeutung habe, weil er Eldagsen mit dem Rad über Alferde an das Radwegnetz des Landkreises Hildesheim anschließe. „Das Land sieht bislang aber keine Notwendigkeit dafür“, sagt Rohlf skeptisch. Resignieren mag der Ortsbürgermeister aber dennoch nicht. „Wir bleiben auf jeden Fall an dem Thema dran“, kündigt er an.

Von Ralf T. Mischer