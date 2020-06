Raser bei Wülfinghausen fürchten keine Konsequenzen

Wülfinghausen

Seit Langem fordert der Ortsrat Holtensen und Boitzum eine Geschwindigkeitsmessung auf der Ortsdurchfahrt von Wülfinghausen. Nun scheint auch die Möglichkeit zu verpuffen, mit dem städtischen Blitzer Raser auszubremsen: Wie berichtet, läuft der Mietvertrag für das mobile Gerät schon im kommenden Monat aus.

An der Ortsdurchfahrt Wülfinghausen – sie gehört zur Kreisstraße 207 – gebe es bislang keine genehmigte Messstelle, erklärte Michael Damm, der als Vertreter der Stadt zur Sitzung des Ortsrats im Holtenser Dorfgemeinschaftsraum Alte Schule gekommen war. Das bedeute, dass die Stadt ihren Blitzer nicht einfach so aufbauen darf. Die Messstellen müssen mit der Polizeiinspektion Garbsen abgesprochen werden, erklärte Damm.

Zudem müssen verschiedene Parameter stimmen wie etwa die Einhaltung der Abstände zu den Ortsschildern, die ein Höchsttempo von 50 Stundenkilometern vorschreiben. Das hatte Verwaltungsmitarbeiter Timo Bertel schon vor Monaten erklärt. Auch zwischen den Schildern und der Messstelle ist ein Abstand von 150 Metern vorgegeben. Dadurch, dass der Anhänger einen Bereich ab 50 Metern abmisst, kommen 50 weitere Meter hinzu. Laut Vorschrift müssten im Endeffekt zwischen Ortsschild und Blitzeranhänger 200 Meter liegen.

Ob die mobile Messstelle in der Ortsdurchfahrt aufgestellt werden könne, werde nun kurzfristig geprüft, so Damm. „Das ist lachhaft, da passiert in diesem Jahr wieder nichts“, ärgerte sich Sozialdemokrat Benjamin Moß. Er hatte schon in der vorangegangenen Sitzung im März auf den mobilen Blitzer gehofft. Und erinnerte jetzt: Bereits im vergangenen Jahr sei schon versprochen worden, der Standort solle überprüft werden.

„Die Stadt hat den Anhänger noch bis zum 9. Juli gemietet“, erklärte Damm. Danach entscheide die Politik, wie es weitergeht. Das wiederum fand Ortsbürgermeister Heinrich Freimann ( CDU) „spannend“. Das Thema hätte auf der Tagesordnung des Ausschusses für Feuerschutz, Ordnung und Verkehr in dieser Woche stehen können. Das ist aber nicht der Fall.

Ordnungsamtschef Karsten Kohlmeyer hatte angekündigt, den Fachausschuss umfassend informieren zu wollen, sobald er verlässliche Zahlen zusammengetragen hat. Das wird jedoch erst nach den Sommerferien der Fall sein. Bis mindestens Mitte Oktober hat Springe deshalb blitzerfreie Monate vor sich.

