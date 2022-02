In einer hochemotionalen Sitzung diskutierten der Rat und Einzelhändler mit Geschäften in der Fußgängerzone um die geplante Idee einer testweisen Sperrung der Innenstadt. Die Händler sind klar dagegen. Bauchef Jörg Klostermann setzt vor allem die auf Veranstaltungen, die die Innenstadt beleben sollen.

Wo ist mehr Leben – auf dem Springer Marktplatz, der bereits eine Fußgängerzone ist, oder am Niederntor und am Oberntor, wo Autos in Schrittgeschwindigkeit erlaubt sind. Die dortigen Einzelhändler sprechen sich massiv gegen Flanierräume aus. Quelle: Patricia Szabo