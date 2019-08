Eldagsen

Wirklich überraschend war die Nachricht am Ende nicht mehr: Regiobus wird in Gehrden einen neuen Betriebshof bauen – 2023 soll der Standort in Eldagsen dann komplett aufgegeben werden. Was aber bedeutet dieser Schritt für die Stadt Springe? „Jeder Verlust von Struktur tut uns weh“, sagt Vize-Rathauschef Clemens Gebauer. „Aber finanziell trifft es uns nicht so hart.“

Regiobus hat kaum Gewerbesteuern gezahlt

Der Grund: Der öffentliche Personennahverkehr sei immer defizitär gewesen, demnach hat Regiobus ohnehin kaum Gewerbesteuern gezahlt. Und die Grundsteuer müsse jeder Eigentümer zahlen. Vielmehr sorge der Rückzug des Unternehmens für „schlechte Stimmung“, sagt Gebauer. „Das findet auf einer emotionalen Schiene statt.“ Die Stadt fühle sich trotz der Bemühungen, Regiobus im Ort zu halten, „allein gelassen“. Gerade für die Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens, die sich darauf verlassen hätten, dass Regiobus in Eldagsen den Betriebshof neu aufbaut und die dort ihren Lebensmittelpunkt haben, sei es eine „unglückliche Entscheidung“.

Der Springer Regionsabgeordnete Klaus Nagel (FDP) kann die Entscheidung von Regiobus nicht verstehen, sich in Gehrden niederzulassen. „Man beruft sich da auf Argumente der E-Mobilität, aber auch in Eldagsen wären Leitungen vorhanden gewesen.“ Immer wieder würden Entscheidungen getroffen, die nicht zum Vorteil der Stadt Springe seien. „Man hat den Eindruck, dass immer wir hintenanstehen. Aber auch das ist wieder eine Entscheidung der Großen Koalition.“

„Ausgerechnet schon wieder Gehrden“

Dass in Eldagsen die Lichter ausgehen werden, sei absehbar gewesen, sagt Eberhard Brezski (SPD). „Nur ist es ausgerechnet schon wieder Gehrden.“ Allerdings gebe es laut Region gleich mehrere Interessenten für die frei werdenden Gewerbeflächen, sagt Brezski. „Unser Ziel war es, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich blicke optimistisch in die Zukunft.“ Und mit neuen Unternehmen könne die Stadt auch wieder Gewerbesteuern einnehmen. „Aber klar, ein Strukturwechsel tut weh“, schließt sich Brezski der Meinung von Gebauer an.

„Leider ist es nicht zu verhindern gewesen, das ist sehr bitter“, sagt auch die CDU-Regionsabgeordnete Gabriela Kohlenberg. Die Eldagser seien stolz darauf gewesen, dass Regiobus im Ort vertreten war. „Die Einwohner haben jahrelang alles akzeptiert.“ Anders als Brezski ist sie derzeit skeptisch, ob es andere Firmen gibt, die sich dort niederlassen werden. „Mir persönlich tut das sehr leid.“

Dass die Entscheidung für Eldagsen wirklich bitter sei, steht für Ortsbürgermeister Karl-Heinrich Rohlf außer Frage. „Aber das hatte sich ja schon herauskristallisiert.“ Es könne nicht sein, dass innerhalb der Region immer mehr in Richtung der Landeshauptstadt zentralisiert werde.

In Gehrden wurde die Entscheidung von Regiobus ausdrücklich begrüßt. Bürgermeister Cord Mittendorf betont, dass sowohl die Stadt als auch das Unternehmen von der Standortwahl profitierten. In Gehrden sollen künftig etwa ein Drittel der rund 120 Regiobus-Linien starten.

Von Saskia Helmbrecht