Springe

Was kann der Deister? Wie kann er schöner, attraktiver, aber auch besser geschützt werden? All diese Fragen soll jetzt eine umfangreiche Machbarkeitsstudie klären. Die Regionsversammlung hat das 150 000 Euro teure Papier jetzt mit großer Mehrheit (nur eine Enthaltung) in Auftrag gegeben.

Waldinfozentrum geplant

„Entwicklungspotenziale des Natur- und Naherholungsraumes Deister“ heißt das Projekt offiziell. Was etwas gestelzt daher kommt, soll durchaus spannende Fragen beantworten. Geplant ist etwa ein Waldinfozentrum, in dem sich Besucher, aber zum Beispiel auch Schülergruppen, informieren und beraten lassen können. Dort könnten außerdem – nach dem Vorbild des Steinhuder Meers – sogenannte Rangerinnen und Ranger eingesetzt werden. Sie sollen sich einerseits in Sachen Bildung engagieren – andererseits aber auch im Deister Streife gehen, zusammen mit den Ordnungsämtern der Anliegerkommunen wie Springe.

Hoffnung auf Fördergelder

Untersucht werden sollen in der Studie auch konkrete Forschungsmöglichkeiten: Wie kann ein Wald in Zeiten des Klimawandels robuster werden? Wie können auch Privateigentümer von Forstflächen an Fördergelder gelangen?

Großes Thema außerdem: Wie sinnvoll ist es, den Deister offiziell zum Naturpark zu machen – nicht, um Verbote verschiedener Freizeitaktivitäten umzusetzen, sondern um gezielt an Fördertöpfe zu gelangen und so das Angebot am Ende sogar auszubauen? Auf dem Weg dahin, betont die Region, wolle man mit allen beteiligten Gruppen ins Gespräch kommen und sie am Vorgehen beteiligen. Ein Schwerpunkt: das Thema Mountainbiking, für das ebenfalls neue Angebote entwickelt werden sollen.Die Stadt Springe hatte angeregt, die Anstrengungen der Anliegerkommunen in einer Deister GmbH" zu bündeln.

Von Christian Zett