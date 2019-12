Rekord beim Weihnachtsmarkt

Völksen

„Die Loskäufer haben Schlange gestanden“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der Werbegemeinschaft, Karsten Rodenberg. Dass die Lose nach nur einer Dreiviertelstunde ausverkauft waren, das gab es bisher noch nie. Die vielen Preise dahinter waren von den Mitgliedern der Gemeinschaft gespendet. Neben Tannenbäumen gab es zahlreiche Gutscheine. Der Stand der Werbegemeinschaft war aber nur einer von vielen umlagerten Ständen. „Wir haben 14 heimische Vereine, die mit ihren Angeboten das Weihnachtsmarktgeschehen gestalten“, freute sich Ortsbürgermeister Andreas Wietstock ( SPD) über das lokale Flair.

Organisiert wird der Markt vom Ortsrat, der Erlös aus den Einnahmen der Vereine fließt alljährlich in ein Projekt. „Was das in diesem Jahr ist, steht aber noch nicht fest“, so Wietstock. Die Vereine nutzten die Gelegenheit, über ihre eigenen Anliegen und Projekte zu informieren. So hatten etwa die Mitglieder des Vereins Kinder leben in Völksen (KliV) ein großes Knusperhäuschen aus Lebkuchen mit zahlreichen kleinen und großen Figuren gebacken. „Es steht symbolisch für das aktuelle Projekt ,Ein Haus für alle Leute’, bei dem sich KliV für ein Gebäude mit generationsübergreifenden Angeboten und Möglichkeiten einsetzt“, erklärte die Vorsitzende Petra Keck. „Das Knusperhäuschen bieten wir zum Marktabschluss noch zum Knabbern an“, verriet KliV-Mitglied Roger Cericius.

Nachhaltigkeit und Alternativen zu Plastik wurden bei vielen handgefertigten Produkten der Landfrauen großgeschrieben. Helge Zdebel-Müller von der Patchworkgruppe zeigte nicht nur ein genähtes Bilderbuch, sondern auch Küchenschwämme. Auch Einkaufsbeutel wurden – neben sehr beliebten Socken – feilgeboten.

Wer hier also ein kreatives Weihnachtsgeschenk benötigte, war ebenso richtig wie am Stand der Landeskirchlichen Gemeinschaft und Entschieden für Christus. Denn auch dort gab es viel Selbstgefertigtes. Selbst gebackene kleine Spitzbuben bekamen die Besucher vom Vorsitzenden Ralf Griethe oder seiner Schwägerin Helga sogar geschenkt – dargeboten in großen, weihnachtlich dekorierten Kisten. Ein bisschen Werbung in eigener Sache gab es am Glühwein- und Kinderpunschstand des Gesangvereins Augusta, wo neben der Ausgabe der Heißgetränke die Einladung ausgesprochen wurde, einmal einen Probeabend zu besuchen. Für Gemütlichkeit beim Marktgeschehen sorgte ein Lagerfeuer in der Jurte der Pfadfinder. Hier konnten die jüngeren Besucher selbst Kerzen ziehen. Die achtjährige Carlotta etwa machte das mit viel Geschick und Hingabe. Wem sie die individuelle Kerze schenken möchte, verriet sie aber nicht.

Ein Feuer loderte auch neben dem großen Weihnachtsbaum inmitten des Hofes, hier hatten die Besucher die Möglichkeit, selbst Stockbrot zu backen. Wer lieber etwas Süßes essen wollte, war in der Kaffeestube des DRK-Ortsvereins richtig. „Wir bieten fast 25 Kuchen und Torten an“, erzählte die Vorsitzende Erika Niewandt.

Gleich nebenan zeigte der Heimatverein Völksen eine Nostalgieausstellung zu 120 Jahren Völksener Feuerwehr. Derweil rauchte es ordentlich am eigenen Stand der Ortsfeuerwehr: Hier gab es unter anderem gegrillte Bratwürstchen. Und dieses Angebot war ebenso heiß begehrt wie etwa der weiße Glühwein am Stand des Völksener SC.

Und weil pünktlich zum Start des Völksener Weihnachtsmarkts der Regen aufgehört hatte, kam der Weihnachtsmann gern zu Besuch. Dafür hatte er nicht nur seine beiden Friesen vor die Kutsche gespannt, sondern sogar Engel mitgebracht, die an die Kinder kleine Geschenke verteilten.

Von Anne Brinkmann-Thies