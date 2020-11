Bennigsen

Im Oktober 2018 begann die Schadstoffsanierung zusammen mit der Baustelleneinrichtung – Ende Januar 2019 ging es mit dem Beginn der Abbrucharbeiten der Aula und am Altbau der Peter-Härtling-Schule einen großen Schritt voran. Grundsteinlegung war am 29. November 2019. Ein Jahr später folgte nun das Richtfest. Im Sommer 2021 sollen die Erweiterung und Sanierung abgeschlossen sein. „Wir sind bisher im Zeit- und Kostenrahmen“, so Springfeld.

Mehr als 50 Firmen beteiligt

Mehr als 50 Firmen sind derzeit auf der Baustelle am Werk, 25 verschiedene Planer und Ingenieure waren bei dem Millionenprojekt beteiligt. „Dafür haben wir einen mustergültigen Bau.“

Vor allem die offene Gestaltung des Neubaus sei besonders, hebt Architekt Jens Kruse vom Bremer Büro „Haslob, Kruse und Partner“ hervor. Jeder Klassenraum habe einen Zugang zum Außenbereich. Größere Überraschungen habe es auf der Baustelle bislang nicht gegeben. Beim Altbau, in den später unter anderem die Verwaltung einziehen soll, habe man unter dem Boden lediglich Sand – und keine Betonsohle – gefunden, berichtet Kruse. Sollten bei den Firmen Corona-Fälle auftreten und Mitarbeiter in Quarantäne müssen, könne es Verzögerungen geben.

Ludwig: „Man wird müde“

Auch wenn die Schüler ab kommendem Jahr in schönen neuen Räumen unterrichtet werden können, seien die Einschränkungen aufgrund der Baustelle aktuell dennoch enorm, sagt Rektorin Madlen Ludwig. „Wir sind jetzt im dritten Jahr. Man wird müde. Es ist viel Geduld erforderlich.“ Die Erst- bis Viertklässler werden in Mobilbauten am Sportplatz unterrichtet. Die Container wurden im Juni 2018 aufgestellt. „Die Situation ist schon manchmal mühsam; die Räume sind sehr niedrig und im Sommer ist es sehr heiß“, berichtet Ludwig und will sich gleichzeitig bei den Schülern und Lehrern für das Durchhaltevermögen in den vergangenen Monaten bedanken. Trotz der Enge in den Mobilbauten und fehlendem Wasser in den Klassenräumen sei die Stimmung gut. Die Schule nutzt zur Überbrückung teilweise auch Räume der Peter-Härtling-Schule. Dafür hatte das THW im Mai 2020 sogar eine Behelfsbrücke über den Hüpeder Bach errichtet. In der neuen Schule entstehen neben einer Aula und einer Mensa insgesamt zwölf Unterrichtsräume, mehrere Differenzierungs- und Fachräume.

Von Saskia Helmbrecht