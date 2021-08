Riesenkartoffelschau kehrt nach Bockerode zurück

Bockerode

Zwei Jahre in Folge musste die „PotatoEurope“ coronabedingt abgesagt werden, im dritten Anlauf soll die europaweite Messe aber nun wieder stattfinden – und zwar vom 7. bis 8. September 2022 auf dem Rittergut Bockerode.

Absage in den Niederlanden

Erst vor wenigen Tagen wurde die diesjährige Ausstellung in den Niederlanden, die für den 1. und 2. September geplant war, von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) nach Gesprächen mit den Ausstellern abgesagt, berichtet Sprecher Rainer Winter. Coronabedingt fiel die Fachmesse bereits 2020 ins Wasser – Veranstaltungsland war vor einem Jahr Frankreich. 2022 soll das Event nun wieder auf dem Rittergut Bockerode stattfinden. „Wir sind zuversichtlich, dass das klappen wird“, ist Winter optimistisch. Weil die Messe draußen stattfindet, dürfte das Hygienekonzept überschaubar bleiben, schätzt Winter. „Wissen tun wir das zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht, im Moment ist da viel Kaffeesatzleserei. Wir müssen abwarten.“

Fakt sei aber, dass die DLG als Veranstalter bei den Planungen flexibler als sonst sein muss, immerhin könnte es passieren, dass die Ausrichter spontan auf dann geltende Regelungen reagieren muss. „Teilweise gibt es ja mittlerweile wöchentlich Anpassungen.“

Möglicherweise sei die Entscheidung zur Absage in den Niederlanden auch zu früh gefällt worden, wenn nicht mehr nur die Inzidenzwerte ausschlaggebend für Auflagen sind, so Winter. „Wir denken also, dass es im Herbst nächsten Jahres durchaus machbar ist.“ Außerdem glaubt Winter, dass das „3G-Prinzip“ bis dahin Standard ist – sprich Besucher aus dem Ausland vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sein müssen, um einreisen zu können.

Auch bei Landwirt Friedrich Henkels in Bockerode haben bereits die Vorbereitungen begonnen. Er ist ebenfalls optimistisch, dass die Messe über die Bühne gehen wird. „Im Herbst werden wir die Rasenflächen einsäen.“ Im Frühjahr werden dann auch die Kartoffeln gepflanzt. Henkels hofft, dass es nicht die letzte Messe auf dem Rittergut sein wird. „Die Stromtrasse Südlink ist allerdings ein Risikofaktor für den Messestandort.“

239 Aussteller aus 14 Ländern

2018 besuchten knapp 10 000 Kartoffelprofis aus mehr als 60 Ländern die Fachausstellung in Bockerode. Mehr als jeder dritte Besucher kam damals aus dem Ausland. 239 Aussteller aus 14 Ländern waren zu Gast bei der Freilandausstellung der internationalen Kartoffelbranche.

Von Saskia Helmbrecht