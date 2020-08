Springe

Sportliches Ziel: Der Nabu Springe möchte in den kommenden Wochen mit seiner bislang größten Werbeaktion 500 neue Mitglieder für die Ortsgruppe gewinnen, „um unsere vielen erfolgreichen Projekte langfristig fortführen, die Erfolge ausbauen und der immer stärker gestiegenen Nachfrage aus der Bevölkerung nach Naturschutzleistungen und Beratung nachkommen zu können“, sagt die Vorsitzende Rita Nickel.

Zur Arbeit des Nabu gehöre neben dem Feuchtwiesenschutz und der Streuobstwiesenpflege auch der Nistkastenbau mit Kindern. Auch mit Fledermaus- und Schleiereulenschutz sowie Biotopschutzmaßnahmen beschäftige sich der Nabu. Diese Projekte aber müssten finanziell abgesichert werden, so Nickel. Um neue Mitglieder zu gewinnen, möchte der Verein an den Haustüren Werbung machen. „Dies ist keine Spendensammlung, sie nehmen kein Bargeld an und können sich ausweisen“, betont Nickel. Um möglichst viele Springer zu erreichen, werde auch in den Abendstunden zu Hause geklingelt. „Dabei werden selbstverständlich alle Hygieneregeln eingehalten, und es kann sogar kontaktlos per Tablet beigetreten werden“, ergänzt Nickel.

Die „Nachfrage aus der Bevölkerung sowohl nach Aktivitäten, weil sich sehr viele Menschen, gerade auch Eltern und Großeltern, Sorge um künftige Generationen angesichts des galoppierenden Artensterbens und des Klimawandels machten“, sei enorm – ebenso wie der Beratungsbedarf. „Wir werden geradezu überschwemmt im Alltag mit Anfragen – deshalb brauchen wir mehr Unterbau, um dieses noch leisten zu können.“

Gleichzeitig möchte der Nabu in Springe neue Projekte angehen, etwa um Schotterwüsten zu vermeiden und die Biodiversität zu fördern, kündigt die Vorsitzende an. Die Aktion „Blühwiesen“ soll daher weitergeführt werden. Zudem sollen weitere Streuobstwiesen angelegt werden. Auch Aktionen mit Kindern sollen nicht zu kurz kommen. Zum Beispiel sollen die Jüngsten lernen, Kleinstlebewesen in Bächen bestimmen zu können.

Wer Rückfragen hat, kann sich beim Nabu unter Telefon (0 51 05) 7 73 34 55 melden.

