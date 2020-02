Springe

In einer Stellungnahme heißt es, man sei „weiter zum konstruktiven und ergebnisoffenen Dialog“ mit den Initiativen bereit gewesen. Schließlich verfolge man das gemeinsame Ziel, die Belastungen aus dem Straßenausbau gleichmäßig und gerecht zu verteilen. Über das Wie hatten sich die Beteiligten aber immer wieder entzweit. Die alternative Grundsteuer-Lösung, die auch Bürgermeister Christian Springfeld gefordert hatte, sei allerdings „das Teuerste für die Springer Bürger“, so SPD und CDU. Das Modell sieht vor, statt Ausbaubeiträgen nur den Wertverlust per Grundsteuererhöhung auszugleichen und die Sanierung selbst aus dem Haushalt beziehungsweise per Kredit zu finanzieren.

„Höchste Grundsteuer im Land“

Aus Sicht von SPD und CDU führten dabei jedoch Zinsen, Tilgung und höhere Umlagen zu Problemen. Springe bekomme nicht nur „die höchsten Grundsteuern in Niedersachsen“, sondern auch „nach zehn Jahren knapp 20 Millionen Euro mehr Schulden“. Man wolle die Verantwortung jedoch nicht auf spätere Generationen abwälzen, schreiben SPD-Fraktionschef Bastian Reinhardt und CDU-Fraktionsvize Oliver Groseck.

Direkter Bezug zum Straßenbau

Aus ihrer Sicht haben die wiederkehrenden Beiträge viele Vorteile: Es würden nur tatsächlich anfallende Investitionen umgelegt – und das Geld dürfe, anders als die Grundsteuer, auch nur für den Straßenbau genutzt werden. Wer bereits nach dem alten Modell zahlen musste, könnte von den neuen Beiträgen „zunächst ausgenommen werden“ – je nach gezahlter Summe und Zeitpunkt für unterschiedliche Zeiträume. Dazu komme: Durch die Abrechnungsgebiete zahle jeder für die Investitionen im eigenen Ort: „Es besteht ein direkter Bezug zu den Straßen.“ Zahlen müssten so oder so die Grundstückseigentümer – eine andere Möglichkeit sehe das Gesetz nicht vor. In beiden Varianten sei die Belastung langfristig vergleichbar.

Lösung für Bennigsen gesucht

Dass wiederkehrende Beiträge hohen Aufwand in der Verwaltung verursachen, räumen beide Fraktionen ein. Doch die Zinsen und Umlagen beim anderen Modell seien noch höher. Dass in Bennigsen „außerordentlich hohe“ Beiträge anfallen, liege an falschen Planungen vor langer Zeit, so Groseck. Man arbeite an einer Lösung.

Von Christian Zett