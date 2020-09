Rübenlaster rollen durch Bennigsen

Bennigsen

Eine gute Rübenernte wünschen sich Landwirte und Zuckerproduzenten – für viele Bennigser bedeutet sie aber auch: Lärm. Am Freitag beginnt die Rübenkampagne, wieder rollen bis zu 200 Lkw am Tag durch den Ort. Was tut das Unternehmen Nordzucker, um die Belastungen gering zu halten?

Im Grunde das gleiche wie in den vergangenen Jahren, sagt der neue Werksleiter Till Markgräfe. Er löste Ende Februar Franz Hesse ab. Und koordiniert nun auch die diesjährige Rübenkampagne, bei der er mit tendenziell 2 Millionen Tonnen Ernte rechnet.

Markgräfe weiß, dass das für die Anlieger an den Transportstrecken Belastungen bedeutet. Er stehe in Kontakt mit Ortsbürgermeister Jörg Niemetz, mit dem er auch über die geplanten Maßnahmen sprechen wolle – etwa die Anweisungen an die beauftragten Fahrer, sich an Tempo 50 zu halten. Dazu solle auch wieder eine Messtafel aufgestellt werden; Plakate erinnern ebenfalls daran.

Um zumindest die Wochenenden ruhig zu gestalten, sollen weiterhin zwischen freitags, 23 Uhr, und Montagfrüh keine Laster durch den Ort rollen. Mehr noch: Wegen diverser Baustellen rechnet Markgräfe damit, dass sich immer wieder Routen ändern: „Auch das käme den Bennigsern zugute.“

Die Stadt beobachtet die Kampagne ebenfalls. Man sehe zwar Handlungsbedarf in Sachen Lärm, sagt Bürgermeister Christian Springfeld. Man sei aber „ratlos“, auf welchem Wege man noch auf das Land einwirken könne. Das habe nämlich als Träger der Ortsdurchfahrt auf Verkehrszählungen und entsprechende Messungen verwiesen – und das von Politik und Stadt geforderte Tempo 30 abgelehnt. Die Messungen, sagt Springfeld, seien explizit auch zur Rübenzeit erfolgt – aber ohne Erfolg.

Der Bürgermeister sieht auch im Straßenzustand der Ortsdurchfahrt ein Problem: Gerade, wenn leere Lkw über die Unebenheiten polterten, höre man das nicht nur direkt an der Straße, sondern in weiten Teilen des Ortes.

Nordzucker rechnet damit, dass die Kampagne wieder bis in den Januar dauert. Die andauernde Corona-Pandemie habe in den Werken für besondere Herausforderungen gesorgt, sagt Produktionsvorstand Axel Aumüller: „Unsere Kolleginnen und Kollegen in den Werken sind auch unter den herausfordernden Bedingungen dieses Jahr gut auf die Kampagne vorbereitet. Unsere Hygienemaßnahmen zu Covid-19 sind in den Werken implementiert, oberstes Ziel ist und bleibt die Vermeidung von Infektionen.“ Nordstemmen ist eins von fünf deutschen Zuckerwerken unter der Flagge von Nordzucker.

