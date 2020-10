„Rufbus-System in Springe baut auf digitale Nutzung“

Springe

Im Sommer 2021 soll „Sprinti“ nach Springe kommen – der neue Rufbus, ein Pilotprojekt von Region, Regiobus und Üstra. Dass das sogenannte „On Demand“-Angebot (dt. „bei Bedarf) überwiegend per Smartphone genutzt werden soll, ist für Regions-Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz kein Problem.

Die Zahl der Menschen, die kein Smartphone hätten, werde immer kleiner. Grundsätzlich glaube er: „Wer den ÖPNV nutzt, ist auch in der Lage, das mit dem Smartphone zu schaffen.“ Um Ängste zu nehmen, sollen Studenten im Vorfeld gezielt mögliche Nutzer in Springe schulen. Zwar soll es auch eine Telefon-Hotline geben: Grundsätzlich baue das System samt virtueller Karte für die Haltestellentreffpunkte jedoch auf digitaler Nutzung auf, so Franz.

Der Dezernent betont auch, das System solle nicht in Konkurrenz zu Bussen und S-Bahnen gehen – im Gegenteil: „Die App schaut, ob es für die gewünschte Route auch eine reguläre Verbindung in der Nähe gibt.“ Sei das der Fall, könne „Sprinti“ nicht gebucht werden, auch wenn der Rufbus schneller oder direkter fahre: „Wir wollen nicht den ÖPNV durch Taxen ersetzen“, so Franz.

Acht Busse sollen im kommenden Jahr im Stadtgebiet (und nach Steinkrug) fahren. Franz rechnet damit, dass ein Großteil der Fahrten als Zubringer zur S-Bahn dienen wird. Und so auch das Ziel verfolgt werde, dass sich mehrere Nutzer ein Fahrzeug teilen: „Nur so ist das wirtschaftlich und ökologisch vertretbar.“ Dass „Sprinti“ damit doch auf Konfrontation zum Taxigewerbe geht, räumt Franz ein. Sieht die Lage jedoch entspannt: Man mache Taxen weder Fahrten in Nachbarstädte streitig („Sprinti“ fährt nur bis zur Stadtgrenze) noch Angebote wie Krankenfahrten.

Franz sieht auch die Chance, mit „Sprinti“ das Nachtleben in Springe zu fördern: Wenn etwa Altenhägener den Restaurantbesuch in der Kernstadt bisher wegen des schlechteren Nahverkehrsangebots auf dem Rückweg gescheut hätten, könnten sie künftig zum ganz normalen Bus- und Bahntarif mit dem Rufbus nach Hause.

Nur begrenzt kann „Sprinti“ bei einem anderen Problem helfen: Zwar könne der Rufbus ab dem Sommer die Situation am Springer Bahnhof entspannen, so Franz: Dort fallen monatelang die Aufzüge aus, sodass betroffene Nutzer etwa nach Völksen ausweichen müssen. Die Arbeiten beginnen jedoch schon Anfang 2021 – Franz spricht von einer „Durststrecke“, die zu überbrücken sei.

Bürgermeister Christian Springfeld hofft indes auch auf einen Effekt für heimische Firmen: Gewerbetreibende berichteten ihm oft, dass Azubis von außerhalb zu bestimmten Zeiten schwieriger bis zum Arbeitsplatz nach Springe kämen: „Diese Lücken hätten wir anders nicht schließen können.“

Von Christian Zett