Es sind nur ein paar Schritte von gestern nach heute – in der Mitte, im Foyer der Heimvolkshochschule treffen sich am Mittwochmittag beide Seiten. Hinter der Tür geht es um die Zukunft: Die SPD-Landtagsfraktion tagt in der Heimvolkshochschule und spricht über Niedersachsen. Darüber, wie es werden soll. Und vor der Tür, da klagen jene über das Niedersachsen, wie es gerade ist – zumindest aus ihrer, aus der Perspektive der Bürgerinitiative gegen wiederkehrende Beiträge. Die Begegnung zwischen den Aktivisten und dem Ministerpräsidenten Stephan Weil dauerte zehn Minuten. Aber sie war ein Lehrstück darüber, wie Gespräche zwischen Bürgern, die ein Anliegen haben, und der Politik funktionieren können.

„Gleich kommt der Chef“, sagt eine Frau, die so schnell weg ist, wie sie aufgetaucht war auf dem Flur mit dem abgetragenen Parkettboden und dem großen Aufsteller mit der Aufschrift „ SPD“. Einige derer, die da stehen mit ihren Plakaten, „Straße saniert, Bürger ruiniert“, nicken. Zuerst kommt Innenminister Boris Pistorius – und sagt „Mahlzeit“ zu den Wartenden. Die Wartenden, das sind fast 40 Aktive der Bürgerinitiative (BI), grüßen zurück.

„Wir möchten auf unser Anliegen aufmerksam machen und dem Ministerpräsidenten einen offenen Brief überreichen“, sagt Klaus-Dieter Nold von der BI. Und: Wenn Weil das Schreiben hat, dann sollen es auch alle übrigen 136 Mitglieder des Landtags erhalten, und zwar per E-Mail. Und dann kommt er, der Ministerpräsident, dicht neben ihm Innenminister Boris Pistorius.

„Das Beispiel Springe kann helfen, dass das Problem aus der Welt geschafft wird“, sagt Nold. Und: Bei dem Thema gehe es um die soziale Gerechtigkeit, und die sei immerhin ein Teil der Kernmarke der SPD. Weil lächelt, sagt, dass es schon ganz gut passe, das Thema an ihn zu adressieren, „als Alt-Oberbürgermeister von Hannover“. Und, unterm Strich, sieht er das Thema genau dort angesiedelt, so Weil: in der Kommune. „Ob in Springe Beiträge erhoben werden, diese Entscheidung sollte in Springe getroffen werden“, sagte der Ministerpräsident. Generell halte er viel von kommunaler Selbstverwaltung, weshalb er zur Entscheidung stehe, den Kommunen die Entscheidung über die Einführung wiederkehrender Beiträge selbst zu überlassen.

Am Ende müsse sich aber die Kommunalpolitik, die Beiträge beschlossen habe, auch der Kritik stellen, „auch bei der nächsten Kommunalwahl“. Adressiert war der offene Brief nicht nur an den Ministerpräsidenten, sondern ausdrücklich auch an den Innenminister. Der verteidigte das Gesetz, das wiederkehrende Beiträge möglich macht, gegen die Kritik, dass er einen „Flickenteppich in Sachen Gebühren“ produziere. „Ich nenne es Vielfalt, und die gehört zur Demokratie.“ Nold stellte anschließend heraus, dass auch er die kommunale Selbstverwaltung für ein hohes Gut halte. „Aber im Gesetz sind einige Fußangeln – und die werden jetzt in Springe deutlich.“ Genau die werden, so Nold, in dem offenen Brief herausgestellt. „Das sollte der Gesetzgeber ändern, forderte er.

Weil versicherte, dass er sich den Brief durchlesen werde. „Und Sie kriegen auch eine vernünftige Antwort“, sagte er. Und verschwand wieder im Tagungsraum – die Pause war zu Ende. Von der BI gab es freundlichen Applaus.

Von Ralf T. Mischer