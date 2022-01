SPD-interner Machtkampf vor der Landtagswahl

Springe

Die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Kerstin Liebelt bekommt Gegenwind aus den eigenen Reihen: Der Springer SPD-Chef Brian Baatzsch macht ihr die erneute Nominierung für die Landtagswahl im Oktober streitig. Er war bis vor Kurzem noch ihr Mitarbeiter.

Es gibt da dieses Foto auf der Facebook-Seite von Kerstin Liebelt: Es zeigt die SPD-Landtagsabgeordnete im vergangenen August vor dem Springer Amtsgericht. Neben ihr am Wahlkampfstand: der Springer SPD-Vorsitzende Brian Baatzsch. Es geht um die Kommunalwahl im September. „Ein tolles und engagiertes Team“, schreibt Liebelt zu dem Bild.

Kein Team mehr

Ein Team sind sie nun nicht mehr, die Genossin und ihr langjähriger Büromitarbeiter. Stattdessen werden sie in den kommenden Wochen zu Rivalen: Der 26-jährige Baatzsch, der in Hannover Jura und Politik studiert, will seine eigene Parteifreundin im Landtag ablösen, dem die 59-Jährige seit 2017 für den heimischen Wahlkreis angehört. Es geht konkret um die Nominierung für die Landtagswahl, die am 9. Oktober stattfindet. Das Gerücht, Baatzsch wolle ins Rennen gehen, wabert schon länger in der Lokalpolitik umher. Am Montagabend verschickte Baatzsch dann ein Rundschreiben an die SPD-Abteilungen im Wahlkreis, zu dem neben Springe auch Hemmingen, Ronnenberg und Wennigsen gehören.

Der Zeitung lag das Schreiben am Montagabend vor – Baatzsch bestätigte auf Anfrage den Inhalt. Er sei, sagt Baatzsch, in den vergangenen Wochen parteiintern immer wieder darauf angesprochen worden, ob er nicht den nächsten Schritt gehen und aus dem ehrenamtlichen politischen Engagement eine hauptamtliche Arbeit machen wolle. Dass er dazu gegen die Frau antreten muss, in deren Büro er von 2018 bis 2021 gearbeitet hat, kommentiert Baatzsch nicht weiter.

Doch wer sein offizielles Bewerbungsschreiben liest, der erkennt zwischen den Zeilen durchaus Kritik an Liebelts Arbeit. Von „aktiver Wahlkreisarbeit“ ist dort die Rede, von „attraktiver Öffentlichkeitsarbeit, die nicht nur informiert“ vom „offenen Ohr“ für die „Anliegen des Wahlkreises“. Dinge, die Baatzsch offenbar bei Liebelt vermisst.

Eigene Themenschwerpunkte

In der E-Mail verweist Baatzsch auch auf seine thematischen Schwerpunkte im anstehenden Wahlkampf: Bildung, Arbeit und Kommunalfinanzen gehören für ihn dazu. Er wolle nun mit den Genossen über seine Kandidatur ins Gespräche kommen, heißt es dort. Liebelt selbst erwähnt Baatzsch namentlich nicht.

Liebelt betonte am Montagabend auf Anfrage, erneut antreten zu wollen. Auch sie sei aus Hemmingen und anderen Ortsvereinen darum gebeten worden. Dass Baatzsch es ebenfalls versuchen wolle, sei in einer Demokratie ganz normal. Dass ausgerechnet ihr früherer enger Mitarbeiter nun gegen sie kandidiert, wollte Liebelt nicht kommentieren – erbaut dürfte sie jedoch nicht eben sein.

Baatzsch ist der politische Durchstarter der Springer SPD der vergangenen Jahre: 2016 Beitritt zur SPD und Mitgründer der Jusos Springe, 2017 deren Vorsitzender, ein Jahr später Vizechef im Juso-Unterbezirk. Dann im Mai 2019 das erste kleine politische Beben: Aus heiterem Himmel tritt der damals 23 Jahre alte Baatzsch gegen den langjährigen Springer SPD-Vorsitzenden Eberhard Brezski an. Und löst ihn ab.

Bei der Kommunalwahl 2021 zieht Baatzsch dann in den Stadtrat und in die Regionsversammlung ein. So gut schneidet er bei den Wahlen ab, dass er am Ende auf den ebenfalls gewonnenen Sitz im Ortsrat in Lüdersen, seinem Wohnort, verzichtet.

Liebelt ist seit 2000 in der SPD

Die Hemmingerin Liebelt war 2017 in den Landtag gewählt worden; sie setzte sich mit 40,8 Prozent der Stimmen überraschend deutlich gegen den Springer CDU-Kandidaten Torsten Luhm durch, der 33,6 Prozent holte. Liebelt ist seit 2000 in der SPD und saß vor ihrer Wahl in den Landtag seit 2001 in der Regionsversammlung. Bis heute sitzt sie im Hemminger Rat, ist in ihrer Heimatstadt ebenfalls SPD-Vorsitzende.

Baatzsch und Liebelt müssen sich nun in den vier Ortsvereinen des Wahlkreises um Unterstützer bemühen – neben Springe und Hemmingen gehören auch Ronnenberg und Wennigsen dazu. Jeder Ortsverein kann eine Empfehlung aussprechen; außerdem stellt er Delegierte: 40 von ihnen bestimmen am Ende den offiziellen Kandidatin oder Kandidat.

Entscheidung bis Mitte März

Wann welche Veranstaltung unter Pandemie-Bedingungen wie stattfinden kann, ist offenbar noch nicht ganz klar. Bis Mitte März soll die Kandidatur aber feststehen.

Welche Chancen Baatzsch mit seiner Kandidatur hat, wird auch davon abhängen, wie Ronnenberg und Wennigsen sich entscheiden – geht man davon aus, dass er selbst und Liebelt ihre jeweiligen Ortsvereine Springe und Hemmingen hinter sich haben.

Von Christian Zett