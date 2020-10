SPD will Edeka-Neubau in Völksen billigen

Völksen

Auf dem Acker stehen mehrere Markierungslatten. 5,40 Meter ragt die höchste gen Himmel. Sie kennzeichnen die geplante Höhe des Nahversorgers, der an der Straße „Im Stiege“ geplant ist. „Die kleineren Latten stellten mit 1,80 Metern die Höhe der Oberkante des Fertigfußbodens“, erklärt Völksens Ortsbürgermeister Phillipp Langrehr.

Am Sonnabend trafen sich die Vertreter der SPD-Ortsgruppe zur Begehung, um Bürgern und der Interessengemeinschaft Informationen zum möglichen neuen Standort zu geben und um für Transparenz zu sorgen. Mehr als 60 Besucher kamen; darunter sowohl Gegner als auch Befürworter des Projekts.

Rücksicht auf Deister-Panorama

Freie Sicht passé? Offenbar nicht, denn die Architektur des geplanten Baus soll laut Langrehr das Deisterpanorama, das sich nach Süden hin öffnet, berücksichtigen: „Die Südseite des Supermarktes soll komplett verglast werden.“ Der Eingang sei von Westen her geplant. „Und dort, wo sich jetzt der Verbandsweg befindet, soll eine zehn Meter breite Straße entstehen, zwei Meter davon entfallen auf den Fußweg. Der Zugang zum Supermarkt erfolgt über eine Rampe“, so der Ortsbürgermeister.

„Wir brauchen eine Einkaufsmöglichkeit“, sagt eine Befürworterin, die nicht namentlich genannt werden möchte. Dadurch, dass Völksen nur wenig Bauflächen böte, sei man eingeschränkt, sagt sie, aber „bevor es gar keine Einkaufsmöglichkeiten mehr gibt, sollte hier gebaut werden“. Das sei auch im Sinne der Umwelt, weil dadurch die ständigen Fahrten nach Springe entfielen. Eine andere meint, man habe sich im Laufe der Zeit „auch an Paulmann gewöhnt“, das markante blaue Industriegebäude am Ortsrand.

„Bequem, aber absurd“

Einer, der die Pläne nicht begrüßt und sie als „bequem, aber absurd“ betitelt, ist Anwohner Günter Grebe. Er fürchtet, dass der Bau des neuen Nahversorgers nur der erste Schritt sei, bis schließlich das gesamte Grundstück bis zur früheren Gastwirtschaft „ Höfers Höh“ bebaut wird. Die Pläne seien „ein Angriff auf die Natur“ und „ein Mittel zum Zweck“.

Der Standort sei für die Anwohner aus der Dorfmitte „nicht zumutbar, weil an der steilsten Steigung gebaut wird, die wir haben“, so Grebe. Der Ortskern werde dann zerrissen, was fatale Auswirkungen auf die noch vorhandenen Geschäfte hätte. Skeptisch äußerte sich Grebe zur Wahl des Nahversorgers: „Warum Edeka?“, schließlich gäbe es auch Alternativen. Auch der Völksener Michael Schröder steht den Plänen kritisch gegenüber. „Es wird ein erhöhtes Verkehrsaufkommen geben“, sagt er.

Für die SPD dagegen steht nach dem Rundgang fest: Bevor Völksen gar keinen Nahversorger mehr hat, will die Abteilung dem Standort „Im Stiege“ zustimmen.

Von Patricia Szabo