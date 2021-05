Sanierung der Straßen in Bennigsen geht in die nächste Runde

Bennigsen

Jeweils als Doppelbauabschnitt sollen in Bennigsen sowohl die Straßen Wiesings Garten und Schieranger als auch die Straßen Am Bergfelde und Nordfeld in den kommenden zwei Jahren im sogenannten Vollausbau saniert werden. Dafür haben sich die Mitglieder des Bennigser Ortsrats am Mittwochabend, 26. Mai, ausgesprochen.

Großer Kanal für Regenwasser

Die Straße Am Bergfelde bekommt bei der Umstellung auf das Trennsystem im kommenden Jahr noch eine besondere Funktion: Dort werde ein besonders großer Regenwasserkanal mit einem Durchmesser von 70 Zentimetern eingebaut, um bei starken Niederschlägen zugleich als Staufläche zu dienen, erklärte Matthias Roscheng vom Ingenieurbüro Treuberg & Hinst. Denn das Osterland, eine Landesstraße, werde voraussichtlich erst in einigen Jahren auf das Trennsystem umgestellt. Das Land habe aber bereits eine Zusage gemacht, so Frank Sporys, Mitarbeiter bei der Stadtentwässerung Springe .

Im Einmündungsbereich von der Straße Am Bergfelde zum Osterland soll – bis zur Kanalsanierung dieser Landesstraße – ebenfalls als Regenwasserschutz provisorisch ein Schachtbauwerk eingebaut werden. Das sei aber sehr teuer, wandte ein Zuhörer ein.

Veränderungen gibt es für die Straße Am Bergfelde ansonsten nicht. Der mehrheitlich von den Ortsratsmitgliedern favorisierte Vollausbau der Straße soll 619 000 Euro kosten, ein Teilausbau war von der Verwaltung mit 568 000 Euro beziffert worden. Dabei wäre beim Gehweg lediglich die Pflasterung getauscht worden. Eine Gewährleistung hätte es dann laut Roscheng aber nicht gegeben.

Zwei Grünflächen im Nordfeld

Auch die Straße Nordfeld soll nach dem Wunsch des Ortsrats voll ausgebaut, zugleich aber auch ein Stückchen grüner werden. „Schade, dass heute kein Anwohner in der Sitzung dabei ist, der uns seine Meinung hätte zu einer nun möglichen Begrünung sagen können“, so Ortsbürgermeister Jörg Niemetz (CDU) vor der Abstimmung.

Mit 8 zu 2 Stimmen votierten die Ortsratsmitglieder schließlich für eine Variante, bei der auch vor den Grundstücken Nordfeld 21 und Am Bergfelde 3 zwei Grünflächen mit einem Baum geschaffen werden sollen. Eine Gosse soll vor den Grünflächen verlaufen und damit auch ein Regenwasserproblem lösen, das bislang zu vollgelaufenen Garagen führe, so Sporys. Die Erstellungskosten für den Vollausbau des Nordfeldes beziffert die Verwaltung im Bereich Straßenbau mit 790 000 Euro, ein Teilausbau wäre mit 739 000 Euro zu Buche geschlagen. Los geht es dort 2023.

Die Wohnstraße Wiesings Garten, die in 2022 saniert werden soll, soll nach dem Wunsch des Ortsrats ebenfalls im Vollausbau gepflastert werden. Die Herstellungskosten sollen sich auf 280 000 Euro belaufen. Und die ein Jahr später im Zuge der Kanalsanierung im Vollausbau zu erneuernde Straße Schieranger soll wieder asphaltiert werden. Hierfür werden Kosten von 521 000 Euro angesetzt.

Von Anne Brinkmann-Thies