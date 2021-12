Sanierung des Hochhauses in Springe schreitet voran

Springe

Sein Ziel, zum Jahresende einen Großteil der Sanierung des ehemaligen Sparkassen-Hochhauses abgeschlossen zu haben, hat Investor Stefan Rehse so gut wie erreicht. „Wir sind mit den Endausbauten schon sehr weit.“

Die Räume der künftigen Stadtbibliothek etwa sind bereits fertig. Ein Konzept für die Möblierung liegt ebenfalls vor, Regale und Co. sollen Anfang kommendes Jahr bestellt werden, erst dann könne Rehse etwas zu den Lieferzeiten und dem möglichen Umzugstermin sagen.

Vier Etagen sind „malerfertig“

Auch vier Hochhausetagen seien „malerfertig“, berichtet Rehse. Geplant ist, dass die ersten Mieter Ende März 2022 einziehen werden. Anfang des neuen Jahres sollen dann auch die Aufzüge in Betrieb genommen werden. „Der ist aber mittlerweile trotz Verzögerungen eingebaut. Jetzt folgen noch viele Kleinigkeiten.“ Letzter Punkt auf der To-do-Liste, wenn alles fertig ist: die Brandemeldeanlagen. Anschließend folgt auch noch die Teilbauabnahme mit der Stadt – erst dann dürfen die Mieter einziehen. „Darauf arbeiten wir jetzt hin.“

An vielen Stellen habe Rehse Glück gehabt und sei von der Materialnot und den Lieferengpässen verschont geblieben. „Da, wo wir konnten, haben wir schon im Oktober letzten Jahres Material auf Lager eingekauft, was gut funktioniert hat.“ Rigipsplatten etwa haben aber derzeit sehr lange Lieferzeiten. „Wir hoffen, dass es jetzt keine neuen Hiobsbotschaften geben wird, denn natürlich war das Jahr nicht ganz unstrapaziös.“

Fassadenverkleidung fehlt

Die weiteren Etagen sollen je nach Bedarf der Mieter angepasst werden. Auch auf der Fläche der ehemaligen Schalterhalle konnte bislang nichts passieren, weil dort das Gerüst im Innenraum steht. In diesem Bereich soll später das Familienzentrum entstehen – aber erst, wenn das Gerüst weg ist, was der Fall sein wird, wenn die Fassade fertig ist. Noch muss die Fassadenverkleidung angebracht werden. Zudem fehlt im neunten Obergeschoss noch das Geländer um die Etage außen herum. „Ich hoffe, dass es nicht mehr lange dauert, bis das Gerüst wegkommt.“ Denn erst dann könnte es mit den Arbeiten für den neuen Haupteingang weitergehen. „Die Pläne liegen aber schon vor.“

„MVZ ist ein zentrales Projekt“

Aus baulicher Sicht spreche nichts mehr gegen die Eröffnung des Medizinischen Versorgungszentrum, so Rehse. „Da haben alle Beteiligten sehr viel Energie reingesteckt.“ Noch läuft die Suche nach einem Betreiber. „Das MVZ ist natürlich ein zentrales Projekt in dem Hochhaus und ein ganz wichtiger Baustein für die Gesundheitsversorgung in der Stadt Springe, daher ist allen daran gelegen, hier gute Ergebnisse zu erzielen.“ Gleichzeitig lobt Rehse die „vielen tollen“ Unternehmen, die in den vergangenen Monaten fleißig mitangepackt hätten. „Teilweise waren sieben oder acht Gewerke gleichzeitig vor Ort. Und natürlich ist eine Haushausbaustelle bei der Logistik etwas anderes.“

Von Saskia Helmbrecht