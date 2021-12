Eldagsen

Eigentlich wollte sich Gisela Kelputh aus Eldagsen am Mittwoch nur die Haare schneiden lassen. Doch damit sie am frühen Nachmittag in dem Salon im Ortskern sitzen kann, ging für die 68-Jährige schon einen Tag vorher das Planen los. Wann mache ich am besten den Test, damit er zum Friseurbesuch noch gültig ist, und wo überhaupt?

Tests sind kostenfrei – doch die Testmöglichkeiten fehlen

Gisela Kelputh ist vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Doch das reicht seit Mittwoch in der Region Hannover für viele Alltagsbeschäftigungen nicht mehr aus. Wer ins Restaurant oder zum Friseur gehen möchte, braucht ein negatives Corona-Testergebnis. Das betrifft auch von einer Infektion Genesene. Hintergrund ist die 2-G-plus-Regel, die für weite Teile des öffentlichen Lebens gilt. Sie besagt, dass vollständig Geimpfte oder Genesene einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Schnelltests dürfen maximal 24, PCR-Tests höchstens 48 Stunden alt sein.

Zwar hat jede Bürgerin und jeder Bürger in Niedersachsen das Recht, sich täglich kostenfrei mittels eines Schnelltests testen zu lassen. Die Kosten für die sogenannten Bürgertests übernimmt der Staat. Doch gerade in kleineren Orten mangelt es schlicht an Testmöglichkeiten – wie in Eldagsen. Hier gibt es kein Testzentrum und die Apotheke im Ort testet ebenso wenig wie die ansässigen Ärzte. Für Gisela Kelputh bedeutet das, dass sie nach Springe fahren muss, um sich testen zu lassen.

Eine Stunde warten für den Test

Doch dort einen Termin zu bekommen, sei alles andere als einfach, sagt die 68-Jährige. „Wir haben uns die Finger wund gewählt, aber überall geht nichts.“ Eine Apotheke, die Schnelltests anbietet, sei etwa in den kommenden Wochen komplett ausgebucht. Nur bei einem Baumarkt gebe es Tests ohne Termine. Dafür braucht es aber Zeit. „Ich bin direkt zu Beginn der Öffnungszeiten gekommen und da haben schon etwa 20 Leute vor mir gewartet“, sagt Kelputh. „Insgesamt musste ich eine Stunde draußen im Regen warten“ – nur, damit sie durch das negative Testergebnis zum Friseur gehen kann. Absagen wollte die 68-Jährige ihren Termin aber auch nicht – zur Freude von Friseurin Gabriele Meyer, die ihren Salon in der Ortsmitte von Eldagsen hat.

Gisela Kelputh hat in Springe eine Stunde auf einen Corona-Test gewartet, um in den Friseursalon von Gabriele Meyer gehen zu können. Quelle: Samantha Franson

Nicht jede Kundin ist so gut vorbereitet wie Kelputh. „Eine Frau hat direkt den Laden verlassen, als sie von der Testpflicht erfahren hat“, sagt Meyer. Manche hätten kein Verständnis dafür, einen Test trotz vollständiger Impfung machen zu müssen. Doch ein Besuch beim Friseur ist zumindest in Eldagsen auch ohne Testzentrum möglich. Geschäfte können Tests im Eingangsbereich anbieten, die die Kundinnen und Kunden unter Aufsicht selbst bei sich durchführen.

Fahrt nach Springe ohne Auto aufwendig

Durch diese Möglichkeit kommt dann auch Barbara Wendorf doch noch zu ihrem Friseurtermin. Einen Termin für eine Schnelltest habe sie in ihrer Heimat Nordstemmen nicht mehr bekommen können. Und so steckt sie sich unter Aufsicht von Friseurin Meyer den großen Tupfer aus dem Testkit in die Nase und wartet anschließend 15 Minuten vor der Tür. Als dann auf dem Teststreifen ein negatives Ergebnis erscheint, kann es mit dem Haareschneiden losgehen.

„Gerade für Menschen ohne Auto ist es schwer, nach Springe zu kommen, um dort einen Test zu machen“: Friseurin Sandra Klein (links) bedient im Friseursalon Andreas Frädermann in Eldagsen eine Kundin. Quelle: Samantha Franson

Auch beim nahgelegenen Friseursalon Andreas Frädermann lassen sich unter Aufsicht Tests durchführen. Die Reaktionen auf die 2-G-plus-Regel seien aber sehr unterschiedlich, sagt Mitarbeiterin Andrea Pas. Manche Kundinnen und Kunden hätten ihre Termine wegen des zusätzlichen Aufwands abgesagt. „Gerade für Menschen ohne Auto ist es außerdem schwer, nach Springe zu kommen, um dort einen Test zu machen“, sagt ihre Kollegin Sandra Klein.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vielleicht ist zumindest in Eldagsen aber Besserung in Sicht. Sowohl die Betreiber des Friseursalons Andreas Frädermann, als auch die örtliche Apotheke überlegen, ab der kommenden Woche Schnelltests für alle anzubieten. Von der Apotheke heißt es, noch fehle es an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Nachfrage im Ort nach den Tests scheint zumindest da zu sein.

Von Maximilian Hett