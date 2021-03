Springe

Welch schöne Überraschung! Die zweite Klasse der Grundschule Saaletal in Hessisch Oldendorf schickte den Senioren des Service-Wohnens in der Jägerallee 15 Aquarellbilder, die fantasievolle Unterwasserlandschaften zeigen. „Die Bilder sind so schön geworden, dass die jungen Künstler die Idee hatten, anderen Menschen damit eine Freude zu bereiten“, sagt Regina Bauer, Koordinatorin des betreuten Wohnens.

„Wir freuen uns ganz doll“

Wie aber kommen die Bilder aus Hessisch Oldendorf nach Springe? „Die Tochter einer Mitarbeiterin des ambulanten Pflegedienstes geht dort zur Schule. Wir freuen uns ganz doll“, sagt Bauer.

Miniausstellung veranstaltet

Begeistert zeigten sich auch die Bewohner der Anlage und veranstalteten kurzerhand eine Miniausstellung. „Ich habe einen Brief an die Schule geschickt und mich bedankt“, sagt die Bewohnerin Heidemarie Gottschling. Früher sei sie selbst Kunstlehrerin an einer Schule gewesen und lobt: „Die Kinder haben einen ausgezeichneten Kunstlehrer.“

Von Patricia Szabo