Springe

Volks- und Schützenfest-Fans können aufatmen: Nach der Absage der Feuerwehr haben sich die drei Springer Schützenvereine entschieden, das Traditionsfest in diesem Jahr erstmals gemeinsam auszurichten. Die Verträge mit Festwirt Benjamin Koch aus Uetze und Schausteller Lothar Ahrend aus Eldagsen seien bereits unterschrieben, sagt Peter Böttcher, Vorsitzender des Jagdklubs.

Drei Vereine haben sich zusammengetan

In den vergangenen Monaten hatten die Ausrichtervereine gemeinsam an Lösungen gearbeitet, damit die Feier doch noch stattfinden kann. Daher seien die Vorbereitungen schon so gut wie abgeschlossen, der Festplatz auf dem Burghof sei reserviert und die Anträge bei der Stadtverwaltung eingereicht, so Böttcher. Dass der Jagdklub, das Jägercorps und die Schützengilde sich zusammengetan haben, solle dazu führen, dass die Verantwortung auf mehr Schultern verteilt werde, begründet Böttcher. Wie lange die drei an diesem Ausrichtermodell festhalten wollen, sei aber noch unklar. „Wir werden es so lange machen, wie es geht.“ Mit Prognosen will er sich bewusst zurückhalten.

Möglich sei auch, dass sich künftig die beiden anderen bisherigen Ausrichter, Feuerwehr und Spielmanns- und Hörnerkorps, dem Organisatorenkreis anschließen. Der Spielmannszug sei für dieses Jahr erst mal raus, sagt die Vorsitzende Christa Heinzel. „Wir haben im Augenblick anderes zu tun.“ Den Zusammenschluss der Schützenvereine unterstütze sie aber. Ob sich das Spielmannskorps künftig wieder stärker einbringen möchte, könne sie noch nicht abschätzen.

Feuerwehr: Veranstaltung nicht mehr „zeitgemäß“

Ähnlich sieht das die Feuerwehr, die im August 2019 die Ausrichtung für 2020 abgesagt hatte. Auch wenn es nun den neuen Zusammenschluss gebe, „ändert das nichts an den Gegebenheiten“, sagt Ortsbrandmeister Florian Doege. Aus Sicht der Feuerwehr sei die Veranstaltung nicht mehr „zeitgemäß“.

Was aber bereits feststeht: Das Schützenfest wird vom 12. bis 14. Juni auf dem Museumsvorplatz stattfinden – und damit eine Woche früher als der traditionelle Termin direkt vor dem Eldagser Freischießen. Für eine Verlegung sprach, dass eine Woche später die deutsche Herrenmannschaft ihr zweites Gruppenspiel bei der EM austrägt. Zudem habe dem Festwirt das zweite Juniwochenende besser gepasst.

Laut Böttcher habe Koch, der 2019 als neuer Festwirt erstmals in Springe war, angekündigt, das Zelt vergrößern zu wollen. Weil dieses Jahr kein Kreisschützenfest stattfindet, könnten mehr Sitzplätze für Springer Vereine geschaffen werden. Zudem stehe bei Koch an dem Wochenende nur das Schützenfest auf dem Programm, sodass sich der Festwirt mehr auf Springe konzen­trieren könne.

Details zum Programm wollen die Ausrichter im März vorstellen, vieles solle aber ähnlich wie im Vorjahr bleiben – auch in Sachen Lärmschutz. 2019 musste der Jagdklub regelmäßig Lärmmessungen auf dem Burghof durchführen.

Von Saskia Helmbrecht