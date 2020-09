Schulentwicklungskonzept für die Kernstadt in Springe oder für alle?

Springe

Die Stadt soll ein Schulentwicklungskonzept bekommen. Das hat der Schulausschuss in seiner jüngsten Sitzung auf Antrag der CDU beschlossen. Damit sollen demnach „geeignete Lösungen für eine nachhaltige räumliche und sächliche Ausstattung“ aller Schulen im Stadtgebiet gefunden werden.

Über den Umfang des Konzepts entstand eine hitzige Diskussion. Die CDU-Fraktion hatte sich nämlich zunächst nur für ein Konzept für die Kernstadt eingesetzt. Elke Riegelmann bezog sich in ihren Ausführungen zum Antrag zunächst gar nur auf den Zustand der Grundschule Hinter der Burg, wo großer Raumbedarf herrsche.

Das wunderte sogar ihren CDU-Fraktionskollegen Lars-Patrick Augath: „Wenn wir einen Antrag haben, der sich auf alle Schulen der Kernstadt bezieht, warum bekommen wir dann Zahlen für nur eine Schule?“ Claudia Mattiszik, Vertreterin des Stadtelternrats im Ausschuss, wollte vor allem wissen: „Warum geht es nur um die Kernstadt?“

Weil der Neubau der Grundschule in Bennigsen schon laufe, der erste Spatenstich für die IGS-Erweiterung kurz bevorstehe, die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Völksen auf den Weg gebracht sei und für das OHG bereits ein Raumprogramm erstellt wurde, argumentierte Riegelmann. Wofür man dann überhaupt ein Konzept brauche, wunderte sich Thomas Hüper-Maus (Grüne). Matthias Lenz ( FDP) wünscht sich zudem von einem Entwicklungskonzept „mehr als eine Bestandsaufnahme, eine Zukunftsplanung gehört ja auch dazu“.

Die Bausubstanz vor allem der Kernstadt-Grundschulen sei „eigentlich der Knackpunkt“, sagte Christdemokrat Wilfred Nikolay, „beide Schulen sind in einem sehr schlechten Zustand“. Um Zeit zu sparen, beziehe sich der Antrag daher auf die Kernstadt, in Eldagsen sei der Druck nicht so hoch. „Wir können den Antrag erweitern, aber dann dauert es länger.“ Die Grundschule Gestorf wurde in der Sitzung mit keiner Silbe erwähnt.

Weil die Stadt sich personell nicht in der Lage sieht, ein Konzept selbst zu erstellen, wie Rathaus-Vize Clemens Gebauer sagte, und auch nicht wisse, wie teuer es würde, schlug Sozialdemokrat Bastian Reinhardt vor, das Thema zurückzustellen. Der Vorschlag wurde abgelehnt, der CDU-Antrag schließlich ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen angenommen – allerdings erst, nachdem er auf die gesamte Stadt ausgeweitet wurde. Kompromiss: Die Parteien einigten sich auf den Zusatz, mit den Grundschulen in der Kernstadt zu beginnen.

Jetzt müssen Rat und Verwaltungsausschuss dem Antrag noch zustimmen – beide Gremien tagen am 1. Oktober.

Von Jan-Erik Bertram