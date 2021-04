Gestorf

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Hannoversche Straße/Bennigser Straße. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 23-Jährige mit ihrem schwarzen Ford aus Richtung Bennigsen unterwegs. Als sie in die Kreuzung einbog, übersah sie offenbar den weißen Seat eines 70-Jährigen, der von links kommend auf der vorfahrtsberechtigten Hannoverschen Straße unterwegs war. Es kam offenbar zum ungebremsten Zusammenstoß der beiden Autos, wobei alle insgesamt sechs Insassen – vier Personen saßen im Ford, zwei im Seat – glücklicherweise nur leicht verletzt wurden. Sie wurden in drei herbeigerufenen Rettungswagen medizinisch versorgt. Im Einsatz war auf die Gestorfer Feuerwehr, die den Brandschutz sicherstellte, auslaufende Fahrzeugflüssigkeiten abstreute und den zerstörten Seat aus dem Kreuzungsbereich schob.

Während der Unfallaufnahme und der Reinigung der Straße blieb die Kreuzung für etwa eine Stunde gesperrt.

Von Jan-Erik Bertram