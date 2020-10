Sechs neue Wagen für die Feuerwehr in Springe

Springe

Das ist ein wenig wie Weihnachten und Geburtstag zusammen: Bürgermeister Christian Springfeld hat der Stadtfeuerwehr Springe offiziell fünf neue Fahrzeuge und einen technischen Anhänger übergeben.

„Investition in die Zukunft“

„Dies ist ein bedeutender Moment, der seinesgleichen sucht,“ ist sich Stadtbrandmeister Herbert Tschöpe sicher. Es handele sich um eine wichtige Investition in die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr und in die Sicherheit der Bürger der Stadt Springe. Die Ersatzbeschaffung sei dringend notwendig gewesen. Es gehe grundsätzlich nicht darum, der Feuerwehr Wünsche zu erfüllen, sondern ihre Ausstattung auf dem neuesten Stand der Technik zu halten, damit sie ihre Aufgaben sicher und zuverlässig erfüllen könne.

Darin waren sich auch Bürgermeister Christian Springfeld und Ratsvorsitzender Christoph Rohr einig. Springfeld betonte, es gebe im Bereich der Feuerwehren viel zu tun. Um sie weiterzuentwickeln, müsse man zusammenarbeiten. Und dass die Zusammenarbeit zwischen Stadtrat, Verwaltung und Feuerwehr funktioniere, zeige die Neuanschaffung in aller Deutlichkeit.

Die neuen Fahrzeuge ersetzen jeweils ältere Fahrzeuge, die mit über dreißig Jahren auf dem Buckel außer Dienst gestellt werden mussten. Es wurden zwei baugleiche Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge, zwei baugleiche Gerätewagen Logistik, ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank und ein Anhänger mit einem Stromgenerator und Lichtmast beschafft. Je ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und ein Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank sind in den Ortsfeuerwehren stationiert, das Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wassertank ersetzt das alte Fahrzeug der Ortsfeuerwehr Alvesrode.

„Gewinn an Schlagkraft“

Mit den neuen Fahrzeugen gewinne die gesamte Stadtfeuerwehr erheblich an Schlagkraft, so die Feuerwehr. Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug ist ein Universalfahrzeug für fast alle Einsätze. In dem allradbetriebenen Fahrzeug befinden sich neben der Ausrüstung für die Brandbekämpfung und einem 2000-Liter-Wassertank umfangreiches Material für die technische Hilfeleistung. Auf den ebenfalls allradbetriebenen Gerätewagen Logistik werden über eine Ladebordwand Rollcontainer mit Gerät transportiert. Auf diese Weise könne je nach Einsatzszenario gezielt Material an die Einsatzstelle gebracht werden. Der Gerätewagen Logistik Springe verfüge etwa auch über Rollcontainer mit Material zur Bekämpfung von Hochwasserschäden oder auch für Atemschutz.

