In immer mehr Innenstädten ist in der Silvesternacht das Abfeuern von Böllern und Raketen verboten. Auch Springes Ortsbürgermeister Karl-Heinz Friedrich würde seine Heimatstadt gerne zur knallerfreien Zone erklären. „Ein zentrales Feuerwerk für alle würde reichen“, ist der Christdemokrat überzeugt. Idealer Partner für eine zentrale Veranstaltung sei der Hagebau-Markt, so Friedrich. Vorgefühlt hat er bei dem Unternehmen bereits – und den Eindruck, dass es Gesprächsbereitschaft gibt.

Für das Zünden von Feuerwerk auf dem Marktplatz und der direkten Umgebung gibt es schon jetzt Auflagen; wegen der historischen Gebäudesubstanz mit Kirche und Fachwerkhäusern. Böller und Raketen sind zwar nicht per se verboten, dürfen aber – vereinfacht gesagt – nicht in die Nähe der Häuser kommen.

Nicht gut für das Klima

Ortsbürgermeister Friedrich ärgert sich nicht nur über die Gefahr, die von jedem Querschläger ausgeht. Fürs Klima sei die Pyrotechnik schädlich, für Tiere ein Grauen und auch für zahlreiche Menschen eine körperliche oder nervliche Belastung.

„Und anschließend liegt das rote Gelumpe wochenlang rum, weil sich kaum einer von denen, die nachts gefeiert haben, für den Müll verantwortlich fühlt. Egal, wo Sie hinschauen: Alle Straßen sind versaut.“

Ein Feuerwerk für alle

Ein einziges Feuerwerk, an dem sich alle erfreuen können, wäre deshalb ein Gewinn für die gesamte Stadt, will der Ortsbürgermeister eine neue Diskussion anstoßen. Im Blick hat er dabei auch die Pyrotechnikshow kurz vor dem Jahreswechsel an der Osttangente. Der Hagebau-Markt lädt dann zur großen Vorführung ein – in diesem Jahr am Freitag, 27. Dezember, ab 18 Uhr. Das fast einstündige Spektakel verfolgten zuletzt mehr als 1000 Besucher.

In der jetzigen Form sei sie „unangebracht“ und eine zusätzliche Belastung für Bürger, Tiere und Umwelt, so Friedrich. Bei der Stadt hat er bereits nachgefragt, warum die Veranstaltung seit 17 Jahren genehmigt wird.

Die Antwort: Weil sie rechtmäßig angemeldet und von einem professionellen Feuerwerker ausgeführt wird. Vielleicht sei es möglich, das Event auf Silvester zu verlegen und damit die bisherige Überall-Knallerei zu ersetzen? Diese Frage will Friedrich in bereits angeschobenen Gesprächen mit dem Hagebau klären.

Springfeld gegen Verbote

Bürgermeister Christian Springfeld hat bereits in der Bürgerfragestunde der jüngsten Ratssitzung klargestellt, dass er offen für Vorschläge aus der Politik sei. Er persönlich halte aber generell von Verboten nicht viel.

Von Marita Scheffler und Ralf T. Mischer