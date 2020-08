So gehen die Freibäder in Springe mit dem Besucheransturm um

Eldagsen/Springe/Altenhagen I

Das gab es noch nie: Das Freibad in Eldagsen musste am Wochenende zeitweise seine Türen schließen. Der Andrang ins Bad war am Freitag, Sonnabend und Sonntag mitunter so groß, dass wegen der strengen Coronaregeln zeitweise niemand mehr auf das Gelände durfte. Auch in den übrigen beiden Freibädern war der Andrang groß. Viele kommen aktuell aus Hannover.

„Es läuft gut, das Bad ist voll“, sagt Schwimmmeisterin Christine Friedrich. 80 Schwimmer dürfen unter den Corona-Auflagen ins große Becken, daran habe sich seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown auch nichts geändert. Ins Nichtschwimmerbecken dürfen 60 Badegäste, die Zahl sei am Wochendende fast erreicht worden. Friedrich musste einige Schwimmer bitten, das Wasser zu verlassen.

Trotz des großen Andrangs am Wochenende ist beim

Eldagsener Bad keine Voranmeldung nötig, 300 Gäste dürfen auf das Gelände, die Chips sind abgezählt, wenn zu viele im Bad sind, werden die Türen dichtgemacht wie am Wochenende. „Die Wartezeit war aber immer übersichtlich“, sagt Friedrich.

Klaus Michel, der Vorsitzende des Freibadvereins, hat beobachtet, dass viele Gäste aus Hannover und dem Umland kommen, er vermutet, dass das daran liegt, dass die hannoverschen Bäder durch die Coronabeschränkungen völlig überfüllt sind.

„Ich hatte noch nie so einen anstrengenden Sommer“, sagt Bennigsens Freibad-Chefin Martina Riemer. Bereits um 15 Uhr habe sie das Bad schließen müssen, weil 500 Gäste auf dem Gelände gewesen seien. Und mehr sind nicht erlaubt. Erst wenn Gäste gegangen sind, durften neue nachkommen. „Es haben alle geduldig gewartet“, erinnert sich Riemer an die lange Schlange, in der Regel habe aber niemand länger als eine halbe Stunde warten müssen.

Begrenzt ist auch der Zugang zu den Becken. 130 Schwimmer dürfen jeweils ins große Becken, seit Freitag wird der Zugang auf jeweils 25 Minuten limitiert, fünf Minuten Zeit bleiben zum Wechseln. „Da gab es natürlich auch Diskussionen“, sagt Riemer, aber eine Alternative gebe es nicht. Zehn Mal habe sogar ein Hausverbot ausgesprochen werden müssen. „Da muss man einfach durchgreifen“, sagt die Freibadchefin, so seien etwa Bad-Besucher etliche Male auf die Einhaltung der Abstandsregelung hingewiesen worden. Für die Regeln im Bad habe es aber auch oft Lob gegeben, „ihr habt das wunderbar gelöst“, heiße es.

Auch Riemer beobachtet, dass etliche Besucher aus Hameln, Hannover oder Bad Münder da sind, „da kann man ja teilweise ohne Anmeldung gar nicht ins Bad, das wollte ich für uns nie“. Trotz des Ansturms bleibe die Gästezahl aber weit unter der des Vorjahres. „Da kommen wir nicht mehr hin“, sagt Riemer mit Blick auf 38 000 Besucher im vergangenen Jahr und aktuell 15 000 Besucher.

Auf eine „schwierige Saison“ schaut Everett Kepler vom Waldbad Altenhagen I zurück. Dieses Wochenende sei es sehr gut besucht gewesen. Die Besucher seien aus dem Umland gekommen. „Die, die zu uns kommen, sind happy über den vielen Platz und schwärmen von der tollen Aussicht“, sagt Kepler. Die Einnahmen würden gebraucht: Es entstünden Kosten etwa fürs Chloren, aber auch für Reparaturen. „Wir hoffen, dass das Wetter so gut bleibt“, resümiert Kepler vom Waldbad.

Von Ralf T. Mischer