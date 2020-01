Springe

Eine erste Variante Ende Oktober hatte Kosten von gut 20 Millionen Euro ergeben – diese Variante umfasst sowohl den Neubau auf dem Burghof als auch einen Anbau am bestehenden Rathaus, den Bau eines Bürgersaals und die Umgestaltung von Remise und Vorplatz.

„Im Frühjahr muss die Politik dann endgültig Farbe bekennen“, so Springfeld. „Die Frage ist: Machen wir das oder machen wir das nicht?“ Springfeld selbst hatte das Projekt als Teil vieler großer Investitionen in der Vergangenheit als historische Chance für Springe bezeichnet – vor allem aber die Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Stadtmitarbeiter angemahnt. Auch ein zentraler Bürgerservice, seit langem Wunsch von Stadt und Politik, soll so eingerichtet werden.

Ohnehin, so der Bürgermeister, sei das Projekt langfristig zu sehen: „Wir bauen nicht morgen los.“ Allein ein neuer Bebauungsplan werde nach dem Ratsbeschluss noch mal mehr als ein Jahr in Anspruch nehmen – vor allem mit Blick auf die zentrale Lage des Komplexes: „Den eigentlichen Baubeginn sehe ich frühestens in zwei Jahren.“

Der Rat kann auch nur Teile des Gesamtpakets beschließen – und andere erst mal auf Eis legen: Springfeld erinnert aber daran, dass Vorhaben wie die Erweiterung des Rathauses unabdingbar seien. Die Politik wisse um die Situation in der Verwaltung. Auch den Neubau auf dem Burghof sieht er weit oben auf der Prioritätenliste. „Natürlich wäre es schön, wenn die Remise auch einbezogen wird“, so Springfeld: Dort könnte ein multifunktionaler Besprechungsraum entstehen – und eine Gastronomie, die einen neu gestalteten Burghof mit einbeziehen würde. Aber auch den Wunsch nach einem Bürgersaal bezeichnet der Bürgermeister als „nachvollziehbar“: Dieser könne nicht nur als fester Sitzungssaal des Rats, sondern auch für Privatveranstaltungen genutzt werden.

Von Christian Zett