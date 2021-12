Springe

Mit Ausnahme der Geschäfte des täglichen Bedarfs gilt in Niedersachsen seit Sonntag im Einzelhandel die 2G-Regel. Viele Springer Händler hatten vorab sehr gelassen reagiert in Bezug auf die Neuregelung – was sich nach den ersten Tagen in der Praxis offenbar bestätigt hat.

„Viele der Kunden sind schon geimpft, sodass es keine Probleme gibt“, sagt Daria Holajn, Inhaberin der Weingalerie am Oberntor. Das Besondere: Wer bei ihr nur einen Wein kaufen möchte, muss keinen Nachweis über Genesung oder eine Impfung vorlegen oder einen negativen Test vorzeigen, denn als Weinhandel gehört das Geschäft zu den Getränkemärkten, die von der 2G-Regel ausgenommen sind. Für den Weinausschank gilt hingegen die 2G-plus-Regelung.

Laufkundschaft kommt noch

Noch sei das Weihnachtsgeschäft „etwas verhaltener“ als in den Jahren vor Ausbruch der Corona-Pandemie, sagt Holajn. Weil aber schon viele Geschenke vorbestellt wurden, hätte sie derzeit trotzdem „gut zu tun“. „Und die Laufkundschaft kommt erst nächste Woche.“

Bislang mit dem Weihnachtsgeschäft zufrieden ist Kornelia Isleif-Larrabee, Inhaberin des Key Largo an der Bahnhofstraße. „Wir können uns aktuell nicht beschweren.“ Zudem seien auch bei ihr die meisten Kunden schon länger geimpft, „jetzt berichten auch viele stolz, dass sie geboostert sind“. Die Besonderheit: Im Key Largo befindet sich auf einer Fläche das Geschäft zusammen mit dem Café. Für beide Bereiche gelten unterschiedliche Corona-Regelungen. Sie hat sich daher dazu entschieden, die Innengastronomie zu schließen und Getränke und Essen to go anzubieten, „die Kontrolle wäre sonst schwer umsetzbar in den Räumen“. Für Nichtgeimpfte besteht die Möglichkeit, per „Click and Collect“ Waren zu bestellen.

Kunden wollen auch vor der Tür bedient werden

Bei Uhren Schwarze am Niederntor gibt es keine Probleme mit der 2G-Regelung: „Es kommen deshalb nicht weniger Kunden“, sagt Katrin Schwarze-Horn. Das klassische Weihnachtsgeschäft, wie man es von früher kannte, habe es aber schon vor Corona nicht mehr gegeben – das Kundenverhalten habe sich einfach geändert. Auch Nichtgeimpfte oder -genesene stünden ab und zu vor der Tür, sagt Schwarze-Horn, „die kommen aber nicht rein, sondern fragen, ob wir sie auch vor der Tür bedienen können“.

Bei Petra Böttcher, die in der Goldgrube am Oberntor Tee, Schmuck und andere Geschenkartikel anbietet, ist diese Methode Prinzip – zwangsweise: „Die Corona-Verordnung sagt deutlich, dass die Nachweise vor Betreten des Ladens kontrolliert werden müssen“, sagt sie, „ich bin aber alleine und kann das gar nicht leisten.“ Da die aktuelle Verordnung vorerst nur bis zum Ende des Jahres gelte, lohne es nicht, eine Mitarbeiterin einzustellen: „Ich komme damit ganz gut zurecht, im Lockdown habe ich das ja schon mal ein halbes Jahr üben müssen“, sagt Böttcher. Und: „Die Kunden haben Verständnis für meine Beweggründe.“

Baumarktangebot gehört nicht zum täglichen Bedarf

Im Hagebaumarkt an der Osttangente war die Verwirrung seitens der Kunden in den vergangenen Tagen größer – zählen die Waren im Baumarkt zum täglichen Bedarf oder nicht? Antwort: Nein. Im Baumarkt gilt seit Montag daher auch die 2G-Regel, sagt Marktleiter Walter Fribus. Viele Kunden hätten das noch nicht mitbekommen und an den beiden Eingängen bei der Kon­trolle die Nachweise erst raussuchen müssen, so Fribus. Einige hätten auf die Regelung auch mit Unverständnis reagiert.

Von Saskia Helmbrechtund Jan-Erik Bertram