Springe

Die Stadt will die nächtliche Nachtabschaltung der Göbellampe um zwei Stunden reduzieren. Das ist das Ergebnis einer Prüfung verschiedener Lösungen. Zuvor hatte die Verwaltung für viel Wirbel gesorgt, weil sie auf Drängen der Anwohner nachts dem Denkmal den Strom abdrehte.

Die große Birne leuchtet weithin vom Ebersberg über der Stadt, um an Heinrich Göbel zu erinnern. Beziehungsweise: Sie leuchtet nicht, nicht mehr zumindest, zwischen 23 und 6 Uhr. Denn seit einem Umbau vor einigen Jahren ist das Denkmal mit seiner LED-Beleuchtung so hell, dass sich Nachbarn um den Schlaf gebracht fühlten. Und die nachtaktiven Insekten im nahen Wald nach Angaben der Verwaltung aus dem natürlichen Rhythmus kamen.

Die Stadt reagierte im April und verordnete die Nachtabschaltung. Als diese Zeitung über den Schritt berichtete, gab es viel Kritik – und am Ende eine Onlinepetition, die bislang knapp 470 Springer unterzeichnet haben (Stand: 17. Juni). Titel: „Die Göbellampe muss leuchten!“ Das reicht zwar nicht für die Quote, aber der sich Verwaltung und Politik wird sich mit dem Petitionsthema befassen müssen.

Drei Lösungen möglich

Sie taten es aber trotzdem schon mal: Herausgekommen sind drei mögliche Lösungen, die verschieden aufwendig und kostenintensiv sind – und von denen die Stadt die erste gerne umsetzen würde: Statt von 23 bis 6 Uhr bliebe das Denkmal dann von 24 bis 5 Uhr aus – brennt also jede Nacht zwei Stunden länger als bisher. Argument aus dem Rathaus: Zwischen 22 und 6 Uhr fällt Zählungen zufolge nur maximal 6 Prozent des Verkehrs eines Tages an: Die Abschaltung würde „von den wenigsten Menschen überhaupt wahrgenommen“.

Plan B wäre – einfach gesagt – eine Halbierung der LED-Röhren: Jede zweite würde ausgebaut. Das sähe zwar, schreibt die Stadt, von nah dran in Sachen Helligkeit etwas schief aus, würde aber „auf größere Entfernung nicht mehr auffallen“. Die Nachtabschaltung würde die Stadt trotzdem gerne behalten – mit Verweis auf den Umweltschutz. Kosten dieser Variante: rund 800 Euro.

Umrüstung auf Dimmtechnik wäre kostspielig

Ambitionierter wäre die Umrüstung des Denkmals auf eine Dimmtechnik, die die aktuelle Elektronik nicht hergibt. Doch dimmbare LED-Leuchten, die man nachts auf 30 Prozent der Strahlkraft herunterfahren können, sind nicht ganz günstig – die Anschaffung betrage allen 5000 Euro, die Montage noch mal 2000 Euro. „Haushaltsmittel stehen für diese Umrüstung im aktuellen Haushaltsplan nicht zur Verfügung“, so die Stadt.

Entscheiden über das weitere Vorgehen soll zunächst der Ortsrat: Er kommt am Mittwoch, 30. Juni, um 18 Uhr in der Aula des Schulzentrums Süd (OHG) zusammen. Die endgültige Entscheidung fällt der Verwaltungsausschuss aber erst im Herbst – und zwar am 16. September.

Von Christian Zett