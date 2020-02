So viele Leerstände gibt es in Springe

Springe

Mit dem Schreibwarengeschäft Kittelmann, „ Sportshop Jung“ oder dem Modehaus Hoffmann sind in der Innenstadt große Läden verloren gegangen. Die Stadt hat jetzt ein Leerstandskataster erstellt, um aktiv auf Eigentümer zugehen zu können, aber auch gezielter an Interessierte Flächen vermitteln zu können, sagt Wirtschaftsförderer Daniel Behrens.

Etwa 150 Einzelhandelsgeschäfte mit Gastronomie gibt es in der Kernstadt – ein Blick in das Kataster zeigt: Elf Leerstände gibt es derzeit in Springe, wenn man den Othmer-Komplex als ein Gebäude betrachtet – also gerade einmal sieben Prozent. In den Ortsteilen hat Eldagsen die meisten Leerstände, darunter der ehemalige Kik-Markt am Pfingstanger. In Gestorf ist noch kein Nachfolger für die 2016 geschlossene Fleischerei Taubel gefunden worden, das sei laut Behrens aber auch der einzige Leerstand. In Völksen etwa gebe es keinen einzigen, in Bennigsen seien es drei an der Hauptstraße.

Vor allem in der Kernstadt habe sich viel getan, betont Behrens. „Da haben wir schon eine hohe Dynamik festgestellt.“ Für das Sparkassen-Hochhaus in der Bahnhofstraße und die ehemalige Rewe-Filiale an der Fünfhausenstraße seien große Flächen mittlerweile vom Markt. Im Hochhaus entsteht, wie berichtet, unter anderem ein Ärztehaus, in das ehemalige Woolworth-Gebäude ist ein Fitnessstudio eingezogen. Teile des Komplexes stehen dennoch leer, etwa der Bereich des ehemaligen Kik-Marktes, des Spielwarengeschäftes (zuletzt Büro der Handballfreunde) und des Blumengeschäftes „Sanas Floresco“, das zum Niederntor gezogen ist. „Diese riesige leere Fläche ist natürlich schlecht und nicht gutzureden.“ Insgesamt gesehen sei die Situation aber „nicht dramatisch“, sondern „überschaubar“. „Man muss diesen Wechsel auch als Chance begreifen, solange die Leerstände nicht geballt auftreten. Ein gewisser Anteil ist sogar gut, um eine Dynamik zu erzeugen und damit neue Möglichkeiten zu haben.“

Ebenfalls in neue Hände abzugeben: die ehemalige Postbank und die Räume, die von Christiane Kubitza („Die Tasche“) genutzt wurden – beide sind am Niederntor – die ehemalige „Sunrise-Bar“ in der Burgstraße, das Blumenhaus Meyer an der Bahnhofstraße oder auch die Post. In den ehemaligen „ Sportshop Jung“ zieht die LVM-Versicherungsagentur von Bernd Klausing.

Als Leerstand taucht auch die ehemalige Sparkassen-Filiale an der Ecke Oberntor/Mühlenweg auf, die aber die Lebenshilfe gekauft hat. „Viel Handel ist damit weg, die Gastronomie ist aber geblieben, nicht nur ein Trend in Springe“, weiß Behrens.

Für das Leerstandskataster sei zum Teil „einige Detektivarbeit“ nötig gewesen, um jedes Gebäude und jeden Besitzer aufzuführen. „Dort, wo es in unserer Macht liegt, wollen wir den Leerstand beheben. Schwierig ist aber die zum Teil fehlende Bereitschaft der Vermieter, sich zu bewegen, daher gehen wir jetzt aktiv auf sie zu.“

Die Tabelle mit den einzelnen Häusern soll nicht nur intern von der Verwaltung genutzt werden, sondern auch veröffentlicht werden, um Interessierten, die eine Immobilie suchen, eine erste Orientierung bieten zu können. „Das passiert natürlich nur mit Zustimmung der Eigentümer.“ Geplant ist, die Auflistung noch im ersten Halbjahr öffentlich zu machen. Allerdings würden keine persönlichen Daten wie etwa Namen bekannt gegeben. Die Anfragen würden weiterhin über Behrens laufen, der den Kontakt vermittelt. Die vielen rechtlichen Hürden, etwa durch die Datenschutz-Grundverordnung und die sensiblen persönlichen Daten, hätten das Projekt verzögert, denn das Kataster war schon längere Zeit in Planung. Gemeinsam mit Auszubildenden sei die Erstellung aber nun abgeschlossen, wenn es auch täglich neue Entwicklungen geben könnte, so Behrens. Daher soll die Kartierung in der Kernstadt zweimal jährlich und in den Ortsteilen einmal im Jahr wiederholt werden, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wenn gewünscht, könnten die Eigentümer ihre Flächen auch über das Immobilienportal der Region inserieren, um Interessierte in einem weiteren Umkreis zu erreichen. „Auch das natürlich nur unter Zustimmung.“

Von Saskia Helmbrecht