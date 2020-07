Sommerferienprogramm in Springe: Jugendpflegerin zieht positive Bilanz

Springe

Vor knapp zwei Wochen haben die Sommerferien begonnen – damit für die Kinder keine Langeweile aufkommt, hat die Jugendpflege auch in Corona-Zeiten ein Programm auf die Beine gestellt. „Insgesamt bin ich zufrieden, es ist gut angelaufen“, zieht Organisatorin Katrin Lienhard eine erste Bilanz.

„Generell sind weniger Kinder angemeldet, aber die machen mehr als sonst und sind bei zehn bis 15 Terminen angemeldet“, hat Lienhard festgestellt. Eher gering sei die Beteiligung beim Tag der offenen Tür gewesen – der einzigen Aktion ohne vorherige Anmeldung, aber mit begrenzter Teilnehmerzahl. „Ich denke aber, dass sich das in den nächsten Wochen noch etabliert.“ In Springe dürfen sich maximal 30 Kinder gleichzeitig im Jugendzentrum aufhalten, in Bennigsen sind es 20.

Anzeige

Lienhard hat auch festgestellt, dass der Verkauf der Feriencard in diesem Jahr geringer ausfiel. Die gibt es derzeit nur noch in den Jugendzentren und in der Stadtbibliothek. Wegen der Corona-Krise und dem Registrierungsverfahren gibt es die Karten nur in den städtischen Einrichtungen. „Außerdem haben manche die Feriencard nur fürs Schwimmen genutzt, aber das Hallenbad ist in diesem Jahr coronabedingt nicht dabei.“

Weitere HAZ+ Artikel

Probleme beim Hygienekonzept, das die Jugendpflege erstellt hat, gibt es nicht, sagt Lienhard. Recht kurzfristig mussten die Organisatoren aber kurz vor Beginn der Sommerferien noch einmal umplanen. Weil die Verordnung doch einige Lockerungen vorsah, konnten spontan doch mehr Teilnehmerplätze angeboten werden. „Da mussten wir mit jedem Veranstalter noch mal sprechen, wie viele Teilnehmerplätze sie anbieten wollen.“ Mittlerweile nehmen im Durchschnitt rund acht bis zwölf Kinder an einer Veranstaltung teil.

Neu im Programm ist etwa ein Turnier im Minigolfland am 17. August. Weil der Wettbewerb draußen stattfindet, können bei dieser Aktion sogar 24 Kinder teilnehmen, die sich auf der großen Anlage verteilen können. Auch an anderen Stellen haben die Organisatoren nachgebessert und kurzfristig weitere Termine ins Programm aufgenommen, etwa einen zusätzlichen Rundgang mit dem Ratsnachwächter.

Anmeldungen sind online unter www.kleinstadtdschungel.de möglich.

Von Saskia Helmbrecht