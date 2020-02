Sozialverband Springe löst sich auf

Springe

Aus – das war’s für die Springer Ortsgruppe des Sozialverbands Deutschland (SoVD). Mit fast einstimmiger Mehrheit, bei nur einer Enthaltung, votierten die 17 anwesenden Mitglieder am Sonnabendmachmittag im Restaurant „Alte Herberge“ für die Auflösung der Ortsgruppe.

Sie machten damit den Weg frei für das Projekt eines Sammelortsverbands Springe, in dem der bislang erste Vorsitzende der Springer Ortsgruppe, Günter Wall, die Position des zweiten Vorsitzenden anstrebt. Zwei weitere Mitglieder, Reinhold Linneweber und Carsten Hauck, werden in dem noch neu zu gründenden Stadtverband als Beauftragte der Mitglieder aus der Kernstadt fungieren.

Die konstituierende Sitzung soll eine Woche nach Ostern um 15 Uhr in Eldagsen im Restaurant Berggarten stattfinden. Trotz steigender Mitgliederzahlen, aktuell sind in der Ortsgruppe Springe 307 Mitglieder verzeichnet, ist kaum jemand bereit, sich in der Vorstandsarbeit zu engagieren. „Die Leute werden Mitglied in der Ortsgruppe, aber sie nutzen nicht das Angebot vor Ort“, erklärte Jürgen Morz, Vorsitzender des SoVD-Kreisverbands, das Verhalten der Mitglieder. „Bei Bedarf fahren sie sofort nach Hannover in das Beratungszentrum in der Herschelstraße“, ergänzte er seine Aussage. Und kritisierte massiv die „Raffmentalität“ wie sie sichtbar in Deutschland vorherrsche, durch die sogar die Ärmsten der Gesellschaft geschröpft würden. „Hier sieht sich der SoVD in der Pflicht, diese gesellschaftliche Schieflage zu bekämpfen“ resümierte Morz in seinen Ausführungen.

Dass er ein Befürworter der neuen Ortsgruppenstruktur ist, ließ er zweifelsfrei durchblicken, denn nach seinen Aussagen habe der neue Sammelortsverband danach eine bessere Schlagkraft, die Argumente hätten mehr Gewicht. Außerdem brauche der neue Gemeinschaftsverband nur noch einen Vorstand, den es dann schneller zu besetzen gelinge, ist sich Morz sicher.

Es war der Vorsitzende der Springer Ortsgruppe, Günter Wall, der sich Gedanken über die Veränderung im Springer SoVD-Geflecht gemacht hatte und damit im Kreisverband offene Türen einlief. Wie schwierig eine Vereinsführung vor Ort ist, zeigte er an einem Beispiel aus dem eigenen Vorstandsumfeld. Kurz nach der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr hat die Schriftführerin die Brocken hingeschmissen und ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Teilnehmerliste und Versammlungsprotokoll hat sie dem Restvorstand nicht übergeben, sodass bei der letzten Versammlung auch kein Protokoll verlesen werden konnte. Ursel Schmidt, Hüterin der Vereinskasse, legte ein letztes Mal einen guten Kassenbericht vor.

Von Reinhold Krause