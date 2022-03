Spendensammler in Springe sind überwältigt

Springe/Altenhagen/Gestorf

Die Spendenbereitschaft reißt nicht ab: Zahlreiche Springer haben in den vergangenen Tagen im „Landhandel“ in Altenhagen I und beim Springer Kinderschutzbund Hilfspakete für ukrainische Flüchtlinge abgegeben. Beide Organisationen sind überwältigt, müssen aber jetzt bei der Annahme nachsteuern.

„Unglaublich, was hier passiert“

„Unglaublich, was hier passiert. Wir nehmen permanent Kisten und Beutel entgegen“, sagt Britta Lehnhardt vom Kinderschutzbund. Wenn sie sich in den Räumen umschaue, habe sie das Gefühl, es werde schon seit Wochen gesammelt. „Aber wir haben ja erst am Freitag begonnen.“

Das Team werde die ersten ankommenden Flüchtlinge gut ausstatten können – vorausgesetzt, die Mitarbeiter haben ausreichend Luft, alle abgegebenen Sachen sortieren zu können. Deshalb, so Lehnhardt, wäre es toll, wenn viele Springer mit ihren nächsten Lieferungen ein paar Tage warten: „Wir müssen erst alles abarbeiten.“

Wie gut die Spender mitdenken, zeigt ein Beispiel: 15 Familien haben sich gemeldet, die einen Kinderwagen oder Buggy „auf Abruf“ zu Hause haben. Weil die Lagerkapazitäten in den Kinderschutzbund-Räumen begrenzt sind, haben sie ihre Spende nur vormerken lassen.

Ähnlich ist die Situation bei der Projektgruppe „Landhandel“ des Dorf-Kultur-Erbes in Altenhagen I. „Es ist einfach toll zu sehen, welche Solidarität mit den Menschen, die unter diesem Krieg leiden müssen, vom ersten Moment an geherrscht hat“, sagt „Landhandel“-Sprecher Gunnar Manzke. „Viele haben im eigenen Haushalt geschaut, was sie abgeben können. Es wurde im Drogeriemarkt extra für die Spenden eingekauft. Es wurden Pakete gepackt und sogar teilweise in verschiedenen Sprachen und mit kleinen Friedensbotschaften beschriftet“, erzählt er. „Wir waren von der Vielzahl an Spenden und der Bereitschaft zu helfen sehr ergriffen.“ Keiner der Beteiligten habe erahnen können, „wie viel da tatsächlich auf uns zukommt“.

Für die zweite Sammelwoche gibt es kleine Einschränkungen: Vorerst sollen keine Kleidungsstücke und Nahrungsmittel mehr abgegeben werden. „Gerade Kleiderspenden werden bestimmt noch benötigt, wenn mehr Geflüchtete unseren Landstrich erreichen“, so Manzke. Jetzt gelte ein Annahmestopp.

Das sind die neuen Anlieferzeiten

Die neuen Anlieferzeiten sind mittwochs von 18 bis 19 Uhr und sonntags von 14.30 bis 16.30 Uhr. Benötigt werden Windeln und Hygieneartikel, Decken, Schlafsäcke und Isomatten, Kerzen, Streichhölzer, Feuerzeuge, Taschenlampen, Kopflampen, Batterien, Powerbanks, Verbandskästen und Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel, Medikamente, medizinische Flüssigseife, Creme für Verbrennungen und Beruhigungstropfen.

Die Spenden müssen sich „in hygienisch einwandfreiem Zustand befinden und in geschlossenen Behältern – wie Kartons oder Taschen - abgegeben werden, an denen eine kurze Angabe zum Inhalt angebracht ist“. Die Altenhägener konnten bereits die ersten Kisten weitergeben. Empfänger war der „Ukrainische Verein in Niedersachsen“, der unter anderem die neu entstandene Notunterkunft auf dem Messegelände Hannover betreibt und Hilfstransporte koordiniert. Ein Teil der Waren wurde bereits am Dienstag in die Ukraine gebracht, wurde Manzke versichert.

Am Wochenende sind mehrere Gestorfer an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um die Waren abzugeben, die in der Gestorfer Winterkirche gesammelt wurden. Die Kolonne umfasste sieben Fahrzeuge, vier davon mit Anhänger. „Die Fahrt hat über 15 Stunden gedauert“, erzählen die Initiatoren Karol und Magdalena Misiak. Nach 45 Stunden war die Gruppe zurück in Gestorf – in der Nacht von Sonntag auf Montag.

Helfer warten an Sammelstelle

An der Sammelstelle „haben auf uns ganz vielen Helfer gewartet und schnell unsere Autos ausgeladen“, sagt der gebürtige Pole Misiak. „Wir sind so begeistert, dass alles gut geklappt hat und wir helfen konnten“. Es sei unglaublich, wie viele Gestorfer die Aktion unterstützt haben. Aus dem gesamten Stadtgebiet Springe, aber auch aus Bad Münder und dem weiteren Umkreis seien Bürger nach Gestorf gekommen und hätten Pakete abgegeben. Ein großes Dankeschön hätten sich der Frischmarkt Gestorf, das Rewe-Center Pattensen und weitere Unternehmen verdient, die die Aktion ermöglicht haben.

Ohne den Kirchenvorstand, das Pastoren-Ehepaar Stuckenberg und viele freiwillige Helfer sei das Projekt nicht denkbar gewesen. „Dass wir das zusammen gemacht haben, war der Hammer“, meint der 31-jährige Misiak. Den Transport begleiteten außer ihm die Gestorfer Uwe Strecker, Tomek von Ilten, Björn Scheiblich, Cora Stuckenberg, Uwe Neumann und Detlev Krüger sowie Nicko Rhode aus Völksen, Karl Heinz Brock aus Böbber, Michal und Maciej Dubaj aus Lemmie, Yannik Bühring aus Hannover sowie die beiden Ukrainer Georg Paziac und Alex Likar.

Von Marita Scheffler