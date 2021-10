Sportmiete: Inhaltliche Fehler

Bennigsen

Die Kritik des FC Bennigsen (FCB) an den Sporthallenmieten hat Vereinschef Udo Schulz auf der Jahresversammlung am Freitagabend noch einmal deutlich gemacht. Sie richtet sich vornehmlich gegen inhaltliche Fehler in der Sportstätten Miet- und Nutzungsverordnung – und nicht gegen die Gebühren selbst.

„Ein Vertrag für jede Buchung“

Für jede Buchung müsse ein Einzelmietvertrag abgeschlossen werden, kritisierte Schulz das städtische Buchungsportal, das aus dieser Miet- und Nutzungsverordnung resultiert. Das bedeute über das Jahr eine Vielzahl von Mietverträgen für jede Veranstaltung. Fast noch schlimmer: An Feiertagen wie etwa am Sonntag, 3. Oktober, sei eine Buchung der Sportstätten gar nicht möglich. „Das kann nicht wahr sein“, so Schulz. Gerade an Feiertagen würden ja Nachholspiele angesetzt.

„Diese Dinge müssen in der Miet- und Nutzungsordnung geändert und dann im Online-Buchungssystem entsprechend erfasst werden“, so der FCB-Chef. Genau das habe er immer gefordert. Die Kritik richte sich nicht gegen die Gebühren an sich, betonte er. Diesen Eindruck, der offenbar entstanden sei, wollte er „gerade rücken“, so Schulz.

Ausstehende Mieten bezahlt

Der FCB hatte, wie berichtet, die ausstehenden Mieten für August bis Dezember letzten Jahres bezahlt, als die Stadt den Verein aus der Süllberg-Sporthalle aussperren wollte. „Das haben wir zum Wohle unserer Mitglieder getan, die schon wegen des Lockdowns lange auf ihren Sport verzichten mussten“, so der Vorsitzende.

Der FC zählt 553 Mitglieder. Lediglich einen Austritt musste der Verein aufgrund der Pandemie verzeichnen. Und auch alle Vereinsbeiträge seien gezahlt worden, so Kassenwartin Ulrike Wallus. Um für eine mögliche weitere Pandemie und daraus folgende Lockdowns vorbereitet zu sein, haben die Mitglieder am Freitagabend Satzungsänderungen zugestimmt. Die besagen im Kern, dass nunmehr Vorstands- und Ausschusssitzungen, aber auch Mitgliederversammlungen digital stattfinden dürfen. Allerdings darf nicht virtuell gewählt oder der Verein aufgelöst werden.

Versammlung nach 3G-Regeln

Wählen mussten die Mitglieder auf ihrer jetzigen Versammlung, die in Präsenz und nach den 3G-Regeln im FCB-Heim stattfand, ihren Vorstand. Einstimmig bestätigten sie dabei das Quartett an der Spitze im Amt. Damit bleibt Schulz Vorsitzender, sein Stellvertreter heißt weiterhin Sven Dembski. Kassenwartin ist auch künftig Ulrike Wallus, und Schriftführer bleibt Stefan Karl. Per Satzungsänderung beschlossen die Mitglieder zudem, den – lange vakant gebliebenen – Posten des Pressewarts nunmehr zusammenzulegen mit dem Posten für Sponsoring und Marketing, für den Raphael Kokott erneut gewählt worden ist.

Von Anne Brinkmann-Thies