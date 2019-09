Springe

Noch in diesem Jahr könnte sich entscheiden, ob das Gelände rund um Rathaus und Burghof komplett neu gestaltet wird: Bürgermeister Christian Springfeld rechnet damit, dass im November die Kostenberechnung der Architekten vorliegt. Dann soll die Politik entscheiden, ob sie das Großprojekt vorantreiben will – oder ob ihr die Pläne zu teuer sind. Martin Bockelmann, einer der Geschäftsführer des Architekturbüros SEP, stellte jetzt im Bauausschuss die aktuellen Entwürfe vor.

Pflaster soll erneuert werden

Der sogenannte Bürgerplatz vor dem Museum (der momentan als Parkplatz und Veranstaltungsfläche dient) soll durch einen neuen Bodenbelag aufgewertet werden: Dabei wollen die Planer das in Teilen noch vorhandene Kopfsteinpflaster außen neu verlegen und ergänzen. Es soll einen modernen Steinbelag im Zentrum des Platzes umranden. Auf dem Platz sind zudem zwei runde Sitzbänke vorgesehen. Beleuchtet werden soll der Platz durch hohe, möglichst unauffällige Mastleuchten – ergänzt durch kleinere Pollerleuchten.

Auch rund um das aktuelle Rathausgebäude soll sich einiges ändern: Im Park dahinter soll es grüner werden: „Grundsätzliche Intention ist es, möglichst viele Flächen zu entsiegeln und das Biotop zu revitalisieren“, so Architekt Bockelmann.

Die Wertstoffinsel neben Rathaus und Polizei bekommt einen neuen Standort, der aber noch nicht endgültig feststeht. Neu geordnet werden laut der Pläne auch die Parkplätze: Neben denen vor dem aktuellen Rathaus soll es weitere Flächen geben, die von der Schulstraße aus erreichbar sind.

Kantine im Museum?

Die denkmalgeschützte Remise des Museums soll im Grundsatz unverändert bleiben, aber öffentlich zugänglich gemacht werden. Entstehen sollen ein Foyer, ein Gastronomiebetrieb (Rathauskantine oder Bistro), ein Sitzungssaal (der als Trauzimmer umfunktioniert werden kann) sowie verschiedene Nebenräume und Sanitäranlagen. Die Technik soll ihren Platz im Obergeschoss finden. Im Bereich der Kantine und des Sitzungssaals wird der Dielenboden entfernt, sodass der Blick bis hoch in den First reicht.

Die farbigen Flächen zeigen die Änderungen auf dem Burghof-Gelände: Das neue Rathausgebäude oben rechts soll den Bürgerservice beherbergen. Rechts daneben sollen Parkplätze entstehen. Auf dem zentralen Platz in der Mitte soll ein neu gepflasterter Bürgerplatz mit Bäumen und Sitzbänken entstehen. Neben dem Museum links unten könnte ein Bürgersaal gebaut werden – für Ratssitzungen und Veranstaltungen. Das Rathaus rechts unten soll einen Anbau erhalten. Quelle: SEP Architekten/NSP Landschaftsarchitekten/Stadtplaner

Modern und unauffällig zugleich: Der Rathausneubau soll optisch eine Einheit mit der Umgebung bilden. Eine Besonderheit ist die hellgraue Ziegeloptik der Seitenwände, die bis ins Dach reicht. Am Gebäude eine Fotovoltaik-Anlage zu installieren sei nicht vorgesehen, so Bockelmann auf Anfrage der Politik. Denn beheizt wird das Gebäude mithilfe einer sogenannten Betonkernaktivierung. Das Prinzip: Erhitztes Wasser gibt in Rohrsystemen, die in Betonwänden, Decken und Fußböden verlegt sind, Wärme ab.

Transparenz fürs Rathaus

Das Gebäude soll Transparenz ausstrahlen – mit einer freistehenden Treppe, verglasten Büros und Akustikwänden, die die Lautstärke senken, gleichzeitig aber Durchblicke erlauben sollen. Im Erdgeschoss entsteht der zentrale Bürgerservice, der zum Bürgerplatz hin über ein Foyer zugänglich ist.

Der Bürgersaal direkt neben dem Museum ist laut der Planungen ebenfalls als Ziegelbau angelegt. Im holzverkleideten Mehrzweckraum sind zahlreiche Sitzplätze – etwa für Ratssitzungen und kulturelle Veranstaltungen – vorgesehen.

Im aktuellen Rathausgebäude sollen Räume und Technik auf Vordermann gebracht und Brandschutzmaßnahmen durchgeführt werden. Das Gebäude soll weitgehend barrierefrei ausgebaut werden. Es wird zum zentralen Teil des Burgparks und um einen kleinen Anbau ergänzt.

Bürgermeister verteidigt Pläne

Bürgermeister Christian Springfeld verteidigt die Ausbaupläne: „Wenn ich nicht müsste, würde ich das nicht tun – gerade weil ich weiß, dass das alles keine Begeisterungsstürme auslöst.“ Der Bedarf, bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, sei aber „dringend da“ – und auch ein neuer Bürgerservice sei „vernünftig und gut“. Die Herausforderung sei es, alle anstehenden Großprojekte sinnvoll zu koordinieren, damit „nichts runterfällt“. Das Rathausgelände müsse neben Schulen, Kitas oder Feuerwehrhäusern so geplant und umgesetzt werden, dass es mit dem vorhandenen – oder zusätzlichem – Personal zu stemmen sei.

Von Juliet Ackermann und Christian Zett