Springe

Nostalgiker müssen jetzt stark bleiben: Die Wiedereinführung des SPR-Kennzeichens scheint so gut wie vom Tisch zu sein. Die CDU-Regionsfraktion wird kommende Woche gegen die Rückkehr stimmen, sagt Fraktionschef Bernward Schlossarek. Allerdings bleibt noch ein kleiner Hoffnungsschimmer.

FDP stellte den neuen Antrag

Ursprünglich sollte die Regionsversammlung schon vor einem Monat über die Wiedereinführung entscheiden – doch während SPD und Grüne klare Gegner sind, hatte die CDU doch noch Beratungsbedarf gesehen. Nicht wirklich überraschend, denn die Christdemokraten hatten vor einigen Jahren selbst den Antrag für die Wiedereinführung gestellt – konnten sich aber damals gegen SPD, Grüne und FDP nicht durchsetzen. Letztere hat jetzt wiederum den neuen Antrag gestellt. „Diese Methode, unseren alten Antrag aufzupeppen, ist nicht gerade zielführend, weil er nicht auf einen Konsens ausgerichtet ist“, sagt Schlossarek.

CDU will wahrscheinlich gegen den Antrag stimmen

CDU und SPD bilden in Hannover eine große Koalition – beide Seiten sind sich bei dem Thema nicht einig, die CDU sieht eine Rückkehr der alten Autokennzeichen deutlich gelassener. Nach mehreren Gesprächen stünde aber nun fest, dass sich die CDU-Fraktion etwas zähneknirschend der SPD anschließen wird – und am 17. Dezember in der Sitzung der Regionsversammlung gegen den Antrag stimmen wird. Einige Mitglieder der CDU, vermutet Schlossarek, würden aber trotzdem ihr eigenes Votum abgeben.

Karten werden vielleicht neu gemischt

„Das Thema ist sehr überfrachtet durch die Identifikationsdebatte“, kritisiert Schlossarek. Die Gegner argumentieren, eine Einheitlichkeit in der Region durch das H-Nummernschild schaffe eine gemeinsame Identität. „Das ist etwas überhöht“, findet Schlossarek, der persönlich nichts gegen eine Rückkehr hätte. Weil sich aber jetzt keine Mehrheit findet, heißt das für die CDU nicht, komplett aufzugeben – denn die Parteimitglieder überlegen, das Thema für die nächsten Kommunalwahlen im September 2021 ins Wahlprogramm aufzunehmen. Dann würden die Karten noch einmal neu gemischt. Heißt: Jetzt habe die FDP mit ihrem Antrag keine Aussicht auf Erfolg, bestätigt Schlossarek. In ein paar Jahren könnte das aber durchaus anders aussehen. „Natürlich wird das ein Marathonlauf, weil alle bis dahin dranbleiben müssen.“ Klar sei aber auch: „Es gibt natürlich wirklich wichtigere Themen wie die Erhöhung der Müllgebühren oder die Gesundheitsversorgung.“

Die Regionsversammlung tagt am 17. Dezember um 10 Uhr im Neuen Regionshaus, Hildesheimer Straße 18.

Lesen Sie auch

Von Saskia Helmbrecht