„Die Wünsche sind oftmals sehr bescheiden", weiß Sparkassen-Vertriebsdirektor Karsten Brummermann. Vorab haben die Kinder Wunschzettel gemalt, darauf waren etwa Schreibtischstühle, Kleidung, ein Rucksack, Kopfhörer, ein ferngesteuertes Auto oder sogar Babynahrung. „So etwas geht einem natürlich besonders ans Herz“, sagt Anike Molgedey vom Stadtmarketing. 58 Geschenke sind dieses Mal gepackt worden, übrigens vermehrt umweltbewusst in nachhaltigen Verpackungen. Bei der Anzahl der Präsente wäre sogar noch Luft nach oben gewesen, so viele Mitarbeiter der beiden Unternehmen waren bereit, den Jüngsten an Heiligabend eine Freude zu bereiten.

Wiederholung im Jahr 2022

Die Aktion soll auch im kommenden Jahr wiederholt werden. Dann wollen Stadt und Sparkasse in Kooperation erneut Wünsche erfüllen. 2016 hatten Sparkassen-Mitarbeiter bereits ein ähnliches Projekt initiiert. Als der Springer Kinderschutzbund 2018 sein 40-jähriges Bestehen feierte, fragte Molgedey bei Brummermann nach einer Wiederholung - mit Erfolg.

Von Saskia Helmbrecht